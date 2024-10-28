Alibaba выплатит более $433 миллионов инвесторам, чтобы урегулировать антипонопольное дело

Китайский технологический гигант Alibaba согласился выплатить более $433 миллиона инвесторам во избежание дальнейших длительных и затратных судебных разбирательств. Причиной иска послужили обвинения компании в монополизации рынка электронной коммерции в Китае. Об этом пишет Reuters.

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Инвесторы утверждали, что Alibaba злоупотребляла своим доминирующим положением, заставляя продавцов работать исключительно на своей торговой платформе и запрещая им использовать другие сервисы. Такое поведение, по мнению истцов, ограничило конкуренцию и нанесло ущерб интересам потребителей.

Хотя Alibaba категорически отрицает какие-либо нарушения антимонопольного законодательства, компания решила пойти на мировое соглашение. Такое решение было принято во избежание еще больших финансовых расходов на судебные процессы и потенциально негативного влияния на репутацию компании.