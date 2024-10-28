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28 октября 2024, 18:37 Читати українською

Пенсионные фонды вложили в облигации «Новой почты» 60 млн грн

Пенсионные фонды вложили в облигации «Новой почты» около 60 млн. грн. Об этом рассказал финансовый директор NOVA Петр Фоков на Ukrainian CFO Forum, передает Интерфакс-Украина.

Пенсионные фонды вложили в облигации «Новой почты» около 60 млн.

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Фоков уточнил, что «Новая почта» проводит закрытые размещения облигаций среди заранее определенного в проспекте круга институциональных инвесторов, однако на вторичном рынке их могут покупать и физические лица.

«У нас есть физические лица, но их не так много по сравнению с банками, страховыми, пенсионными фондами», — констатировал он.

Финдиректор группы Nova отметил, что «Новая почта» является одним из ведущих эмитентов гривневых облигаций в Украине и в январе 2023 года стала первым после начала полномасштабного российского вторжения эмитентом, возобновившим выпуски.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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torn
torn
28 октября 2024, 18:47
#
За зарахування безготівкової оплати за товар ціною 3000 грн Нова пошта утримує комісію 130 грн, тоді як комісія банку за переказ аналогічної суми оплати через наданий термінал становить 39 грн, за зарахування 5000 грн комісія Новапей — 203 грн, проти 65 грн через термінал банку. Різниця у понад 3 рази. Чому державні органи обмежили розмір цих комісій для банків, а Нова пошта може ставити які завгодно?
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