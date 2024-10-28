Пенсионные фонды вложили в облигации «Новой почты» 60 млн грн

Пенсионные фонды вложили в облигации «Новой почты» около 60 млн. грн. Об этом рассказал финансовый директор NOVA Петр Фоков на Ukrainian CFO Forum, передает Интерфакс-Украина.

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Фоков уточнил, что «Новая почта» проводит закрытые размещения облигаций среди заранее определенного в проспекте круга институциональных инвесторов, однако на вторичном рынке их могут покупать и физические лица.

«У нас есть физические лица, но их не так много по сравнению с банками, страховыми, пенсионными фондами», — констатировал он.

Финдиректор группы Nova отметил, что «Новая почта» является одним из ведущих эмитентов гривневых облигаций в Украине и в январе 2023 года стала первым после начала полномасштабного российского вторжения эмитентом, возобновившим выпуски.