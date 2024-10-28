К закрытию межбанка курс доллара вырос на 10 копеек в покупке и на 9 копеек в продаже. Евро выросло на 18 копеек в покупке и на 17 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 28 октября: доллар и евро подорожали на межбанке
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Открытие 28 октября
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Закрытие 28 октября
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Изменения
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41,30/41,33
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41,40/41,42
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10 /9
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44,63/44,65
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44,81/44,82
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18/17
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,20−41,55 грн. Евро покупают за 44,60 грн., а продают за 45,14 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,55−41,60, евро — 45,10−45,22 грн.
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Источник: Минфин
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