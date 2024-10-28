Фунт завершает худший месяц с сентября 2023 года

Фунт демонстрирует самое сильное месячное падение с сентября 2023 года по отношению к доллару на фоне зацикленности рынков на планах центральных банков по смягчению денежно-кредитной политики, пишет Reuters.

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На прошлой неделе представители Банка Англии продемонстрировали более осторожный подход к смягчению политики, а глава Ц Б Бейли заявил, что инфляция снижается из-за годового эффекта базы.

В то же время представитель регулятора Кэтрин Манн, заявила, что охлаждение роста цен еще предстоит пройти «долгий путь», прежде чем инфляция достигнет целевого уровня 2%, установленного центральным банком.