Индонезия запретила Apple продавать iPhone 16 в стране

Министерство промышленности Индонезии запретило американской компании Apple продавать ее последние модели смартфонов iPhone 16 на внутреннем рынке страны из-за невыполнения инвестиционных требований. Об этом пишет Bloomberg.

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В чем причина

Власти Индонезии заявили, что Apple не выполнила требования, согласно которым гаджеты должны содержать 40% деталей, изготовленных в азиатской стране.

При этом старые продукты Apple по-прежнему могут продаваться в Индонезии.

Ранее в октябре министерство промышленности Индонезии заявило, что Apple инвестировала в страну 1,5 трлн индонезийских рупий ($95 млн), что ниже обещанных 1,7 трлн рупий.

Также Apple построила в стране четыре академии разработчиков вместо создания местного производственного предприятия.