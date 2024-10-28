Американская экономика будет расти независимо от того, кто станет президентом — Bloomberg

Рост экономики США продолжится после выборов президента 5 ноября. Победа Дональда Трампа считается лучшим вариантом для инвесторов в золото и биткоин , а в случае Камалы Гаррис ожидается существенное улучшение на рынке недвижимости. Об этом пишет Bloomberg.

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Фондовый рынок

Что касается рынка акций, то эксперты считают, что он продолжит расти как при Трампе, так и при Гаррисе. Хотя некоторые аналитики предполагают, что больших оборотов фондовый рынок США достигнет при Трампе.

Однако почти половина инвесторов ожидает, что рынок ускорится или сохранит свой нынешний высокий темп и при правлении Гаррис.

О чем говорит статистика

Стратеги Deutsche Bank отметили, что доходность акций росла от 10% до 17%, независимо от того кто занимал Белый Дом — республиканцы или демократы.

Статистика свидетельствует, что такой рост фиксировали почти при всех президентах за последние 100 лет. Исключением были только каденции Герберта Гувера (1929−1933) и Джорджа Буша-младшего (2001−2009).

При Гувере экономика США пережила Великую депрессию, что повлекло за собой значительное падение рынка. При Джордже Буше-младшем на фондовый рынок повлияли два серьезных кризиса: крах доткомов в начале 2000-х и финансовый кризис 2008 года.

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