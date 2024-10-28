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28 октября 2024, 15:53 Читати українською

Итоги собрания МВФ и Всемирного банка: Украина рассчитывает до конца года получить $15 млрд

До конца текущего года Минфин Украины ожидает привлечь еще более $15 млрд внешнего финансирования. Партнеры заверили, что направят поддержку в полном объеме. Об этом сообщила пресс-служба министерства по итогам ежегодного собрания МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.

До конца текущего года Минфин Украины ожидает привлечь еще более $15 млрд внешнего финансирования.
Фото: mof.gov.ua

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21−26 октября команда министерства во главе с министром Сергеем Марченко провела более 70 встреч с международными финансовыми лидерами.

Что обещают партнеры

В ходе обсуждения с руководителями министерств финансов стран ЕС была отмечена результативность Украины по Плану Украины для Ukraine Facility. В следующем году инструмент предусматривает 12,5 млрд евро бюджетной поддержки.

МВФ оптимизировал график траншей на 2025 год, увеличив план финансирования для Украины с $1,8 млрд до $2,7 млрд.

Страны G7 продемонстрировали единство в вопросе использования доходов от замороженных активов hоссии в пользу Украины. Ожидается, что деньги будут доступны уже с первых дней 2025 года.

В Вашингтоне, США, Сергей Марченко и Министерство финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен подписали совместное заявление, которым зафиксировали договоренность о предоставлении Украине $20 млрд в рамках ERA. Также Канцлер казначейства Великобритании Рейчел Ривз объявила предложение о привлечении £2,26 млрд ($3 млрд) для реализации механизма.

В ближайшее время ожидается финальное решение всех стран G7.

ЕИБ продолжает расширять энергетическую поддержку Украины. Недавно ЕИБ объявил, что намерен инвестировать до 600 млн евро в финансирование экстренных энергетических проектов в государственном и частном секторах.

Кроме того, в ходе встречи вместе с Президентом Банка Надеждой Кальвино и Еврокомиссаром по экономике Паоло Джентилони было подписано заявление о намерениях предоставления грантового финансирования в сумме 12 млн евро, как часть финансирования проекта по созданию системы экстренной помощи ЕС 112 в Украине.

Общая помощь в рамках проекта будет состоять из гранта в размере 12 млн евро и займа на 40 млн евро.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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