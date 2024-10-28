Вьетнамская Vingroup создает фонд на $150 миллионов для стартапов

Вьетнамская компания Vingroup, принадлежащая богатейшему гражданину этой страны, планирует создать фонд на $150 млн для финансирования техностартапов. Об этом пишет Bloomberg.

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Vingroup будет поддерживать проекты в своем регионе, которые работают в таких секторах, как искусственный интеллект, чипы и облачные вычисления.

Основатель компании Фам Нят Вуонг, самый богатый человек Вьетнама, выделит из личного кошелька $50 млн, а остальное возьмут из предыдущих инвестиций.

Основным бизнесом для Vingroup является недвижимость. Также компания выпускает электрокары.

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