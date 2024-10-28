Google разрабатывает ИИ, что сможет управлять компьютерами

Компания Google разрабатывает технологию искусственного интеллекта, которая возьмет на себя управление компьютером для выполнения таких задач, как исследования и покупки. Об этом пишет Reuters.

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Google намерена продемонстрировать продукт под кодовым названием Project Jarvis уже в декабре с выпуском своей следующей флагманской большой языковой модели Gemini.

Ранее стало известно, что компания OpenAI — разработчик чат-бота ChatGPT — также хочет, чтобы ее модели проводили исследования, просматривая веб-страницы автономно с помощью CUA или компьютерного агента, который может производить действия на основе своих выводов.

Anthropic и Google пытаются развить концепцию на шаг дальше, создав программное обеспечение, непосредственно взаимодействующее с компьютером или браузером человека.