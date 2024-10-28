Курс валют на 28 октября: евро в обменниках подорожал на 5 копеек

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке прибавил 1 копейку, а в продаже не изменился. Евро подешевел на 3 копейки в покупке и прибавил 1 копейку в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,15−41,56 грн. Евро покупают за 44,50 грн, а продают за 45,15 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,49−41,53, евро — 45,00−45,18 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,30−41,33 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 44,63−44,65 грн/евро.

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