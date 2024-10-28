В понедельник на наличном рынке курс доллара не изменился в покупке, а в продаже прибавил 1 копейку. Курс евро не изменился в покупке, но прибавил 5 копеек в продаже.
Курс валют на 28 октября: евро в обменниках подорожал на 5 копеек
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Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках в покупке прибавил 1 копейку, а в продаже не изменился. Евро подешевел на 3 копейки в покупке и прибавил 1 копейку в продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,15−41,56 грн. Евро покупают за 44,50 грн, а продают за 45,15 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,49−41,53, евро — 45,00−45,18 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 41,30−41,33 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 44,63−44,65 грн/евро.
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Источник: Минфин
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