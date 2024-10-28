Чтобы принимать от своих клиентов криптовалюту и при этом освободить их от необходимости проходить проверку, нужно интегрировать со своим сайтом или торговой платформой платежный шлюз процессинг криптовалют. В статье рассказываем, как это возможно, если требование проверять личности покупателей исходит от регуляторов государств.
Революция в криптоплатежах: шлюзы без KYC и их влияние на рынок
BitHide — криптокошелек для бизнеса без KYC
Отказаться от проверок для своих клиентов можно лишь в том случае, если программное обеспечение криптокошелька работает на вашем собственном сервере. Именно это предлагает своим клиентам некастодиальный продукт для бизнеса BitHide:
· криптовалютный шлюз работает на оборудовании клиента, и только последний является хозяином данных, хранящихся на сервере;
· уникальная технология Dark Wing надежно скрывает реальный IP-адрес криптокошелька, а значит и его физическое местоположение. На публичную ноду отправляется измененный трижды IP-адрес. Никто не может вычислить настоящий;
· данные кошелька надежно шифруются невзламываемым 512-битным ключом. Даже если сервер попадет в руки третьих лиц, без ключа они не смогут расшифровать историю использования кошелька.
Подобной многоуровневой системой защиты криптоактивов и данных не может похвастаться ни один из облачных сервисов. Все они вынуждены подчиняться требованиям регуляторов относительно проверок личностей клиентов, а также предоставлять их данные по запросу. Кроме того, они не скрывают IP-адреса своих пользователей и далеко не всегда шифруют данные.
Словом, на рынке для бизнеса, которые ценит конфиденциальность своих клиентов, буквально нет предложения лучше, чем BitHide. Важно заметить, что в этом криптокошельке реализован еще и наиболее полный набор инструментов для комфортного управления криптовалютными финансовыми потоками. Среди наиболее важных:
· встроенная AML-проверка активов. Бизнесу полезно знать, насколько высокорисковые средства к нему приходят. Риск монет существенно поднимают криптобиржи без верификации. Если средства побывали там, то их рисковость будет высокой и их не следует хранить вперемешку с «чистой» криптовалютой, чтобы не подвергать последнюю вероятности блокировки;
· создание и выгрузка балансовых отчетов с фиксацией курсов криптовалют на момент зачисления;
· создание неограниченного числа субкошельков и адресов в них для эффективного разделения денежных потоков из разных центров прибыли;
· многопользовательский доступ для привлечения к работе с криптой всех необходимых сотрудников;
· автоматическая генерация адресов для получения платежей от клиентов;
· простая интеграция по API с сайтом, торговой платформой или CRM-системой;
· массовые выплаты для быстрой отправки средств получателям из списка;
· автовыводы для своевременного автоматического вывода активов на адреса холодных кошельков.
Заключение
Чтобы сохранить конфиденциальность, собственную и своих клиентов, бизнесу нужно найти платежный шлюз криптовалюты, который обеспечит возможность принимать оплату от покупателей без KYC-процедуры. На сегодняшний день это предлагает своим пользователям только BitHide, потому что является программным обеспечением, а не сервисом.