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28 октября 2024, 10:15 Читати українською

Революция в криптоплатежах: шлюзы без KYC и их влияние на рынок

Чтобы принимать от своих клиентов криптовалюту и при этом освободить их от необходимости проходить проверку, нужно интегрировать со своим сайтом или торговой платформой платежный шлюз процессинг криптовалют. В статье рассказываем, как это возможно, если требование проверять личности покупателей исходит от регуляторов государств.

BitHide — криптокошелек для бизнеса без KYC

Отказаться от проверок для своих клиентов можно лишь в том случае, если программное обеспечение криптокошелька работает на вашем собственном сервере. Именно это предлагает своим клиентам некастодиальный продукт для бизнеса BitHide:

· криптовалютный шлюз работает на оборудовании клиента, и только последний является хозяином данных, хранящихся на сервере;

· уникальная технология Dark Wing надежно скрывает реальный IP-адрес криптокошелька, а значит и его физическое местоположение. На публичную ноду отправляется измененный трижды IP-адрес. Никто не может вычислить настоящий;

· данные кошелька надежно шифруются невзламываемым 512-битным ключом. Даже если сервер попадет в руки третьих лиц, без ключа они не смогут расшифровать историю использования кошелька.

Подобной многоуровневой системой защиты криптоактивов и данных не может похвастаться ни один из облачных сервисов. Все они вынуждены подчиняться требованиям регуляторов относительно проверок личностей клиентов, а также предоставлять их данные по запросу. Кроме того, они не скрывают IP-адреса своих пользователей и далеко не всегда шифруют данные.

Словом, на рынке для бизнеса, которые ценит конфиденциальность своих клиентов, буквально нет предложения лучше, чем BitHide. Важно заметить, что в этом криптокошельке реализован еще и наиболее полный набор инструментов для комфортного управления криптовалютными финансовыми потоками. Среди наиболее важных:

· встроенная AML-проверка активов. Бизнесу полезно знать, насколько высокорисковые средства к нему приходят. Риск монет существенно поднимают криптобиржи без верификации. Если средства побывали там, то их рисковость будет высокой и их не следует хранить вперемешку с «чистой» криптовалютой, чтобы не подвергать последнюю вероятности блокировки;

· создание и выгрузка балансовых отчетов с фиксацией курсов криптовалют на момент зачисления;

· создание неограниченного числа субкошельков и адресов в них для эффективного разделения денежных потоков из разных центров прибыли;

· многопользовательский доступ для привлечения к работе с криптой всех необходимых сотрудников;

· автоматическая генерация адресов для получения платежей от клиентов;

· простая интеграция по API с сайтом, торговой платформой или CRM-системой;

· массовые выплаты для быстрой отправки средств получателям из списка;

· автовыводы для своевременного автоматического вывода активов на адреса холодных кошельков.

Заключение

Чтобы сохранить конфиденциальность, собственную и своих клиентов, бизнесу нужно найти платежный шлюз криптовалюты, который обеспечит возможность принимать оплату от покупателей без KYC-процедуры. На сегодняшний день это предлагает своим пользователям только BitHide, потому что является программным обеспечением, а не сервисом.

Источник: Минфин
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