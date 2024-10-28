За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1680 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 690720 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 27 октября: ВСУ отминусовали 1 680 российских оккупантов
Потери врага
- личного состава — около 690720 (+1680) человек,
- танков — 9120 (+7) ед,
- боевых бронированных машин — 18395 (+40) ед,
- артиллерийских систем — 19872 (+51) ед,
- РСЗО — 1240 (+0) ед,
- средства ПВО — 984 (+0) ед,
- самолетов — 369(+0) ед,
- вертолетов — 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 17867 (+68),
- крылатые ракеты — 2625 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 27660 (+100) ед,
- специальная техника — 3556 (+14)
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии