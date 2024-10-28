Bloomberg: Токенизированные активы станут конкурентами стейблкоину USDT

Токенизированные активы реального мира (RWA) корпораций BlackRock и WisdomTree скоро станут конкурентами стейблкоину USDT от компании Tether. Об этом пишет Bloomberg.

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Что известно

В Bloomberg отметили, что BlackRock, WisdomTree и другие фирмы с Уолл-стрит начали переговоры с крупными криптовалютными биржами и брокерами о том, чтобы разрешить использование своих токенизированных активов в качестве залога.

Эмитенты данных токенов убеждены, что пользователи будут и дальше использовать стейблкоины для расчетов, но предпочтут хранить средства в цифровых инструментах с доходностью, отметили аналитики Bloomberg.

RWA-токены — новый сектор крипторынка. К нему относятся проекты, переносящие в блокчейн ценность таких активов, как ценные бумаги, национальные валюты, предметы искусства и недвижимость.

В качестве главной причины для перехода со стейблкоина USDT на RWA-токены эксперты назвали возможность получить высокий процентный доход с них при условии роста стоимости базового актива.

По мере дальнейшего развития рынка токенизации, клиенты смогут хранить капиталы в токенах на золото и акциях, которые могут принести им больше прибыли в отличие от стейблкоина USDT и аналогичных ему, считают аналитики.