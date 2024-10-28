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28 октября 2024, 9:22 Читати українською

Министры финансов G7 признали нарушение потолка цен на российскую нефть

Министры финансов стран «Группы семи» пообещали активизировать усилия, чтобы предотвратить попытки россии уклониться от санкций, касающихся потолка цены на российскую нефть. Об этом сообщает The Guardian.

Министры финансов стран «Группы семи» пообещали активизировать усилия, чтобы предотвратить попытки россии уклониться от санкций, касающихся потолка цены на российскую нефть.
Фото: depositphotos

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Подробности

«Мы остаемся преданными дальнейшим инициативам в ответ на нарушение ограничения цен на нефть», — говорится в заявлении министров G7 после встречи в Вашингтоне без объяснения дальнейших шагов.

Предыстория

В декабре 2022 года G7 вместе с ЕС и Австралией договорились оказать давление на покупателей российской нефти, установив ценовой потолок для сырья. Это имело целью ограничить продажи российской нефти и доходы от нее, при этом не привести к дефициту топлива на мировом рынке и резкому росту цен на нефть.

Читайте: G7 согласовала потолки цен на нефтепродукты из рф на уровне $100 и $45

Но некоторые страны, в частности Китай, продолжают импортировать российскую сырую нефть, не соблюдая ценовой потолок.

Также министры финансов G7 заявили, что будут принимать дополнительные меры, чтобы «увеличить расходы россии на использование теневого флота во избежание санкций».

По словам официальных лиц, россия использует свой флот теневых танкеров, многие из которых старые, немаркированные и плохо обслуживаются, чтобы обойти санкции, перевозя нефть без должного декларирования груза или маршрутов. Иногда танкеры загружают или перегружают свой груз в открытом море.

Министры G7 убеждают, что намерены «активизировать усилия, чтобы предотвратить поддержку финансовыми учреждениями уклонения россии от наших санкций».

По данным Управления по контролю за иностранными активами США, российские финансовые учреждения разработали сеть зарубежных дочерних компаний для облегчения покупки или продажи подпадающих под санкции товаров.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+15
Павел Еникеев
Павел Еникеев
28 октября 2024, 10:37
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Если сова рвется и не налазит на глобус, нужно попробовать натягивать с другой стороны.
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