Alibaba заплатит $433,5 млн для урегулирования группового иска акционеров в США

Китайская Alibaba согласилась выплатить $433,5 млн для урегулирования группового иска в США, поданного инвесторами, обвиняющими гиганта электронной коммерции в монополистических действиях, пишет Reuters.

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Что известно

Alibaba отрицает правонарушение, заявляя, что заключила соглашение, чтобы избежать дальнейших расходов. Предлагаемое соглашение было подано в федеральный суд в Манхэттене и требует одобрения окружного судьи.

Иск был подан в 2020 году. Alibaba заявила, что не нарушала антимонопольные законы или законы о конкуренции, несмотря на то, что требовала от продавцов выбирать только одну платформу дистрибуции.

Соглашение охватывает инвесторов в американские депозитарные акции Alibaba с 13 ноября 2019 года по 23 декабря 2020 года и касается удовлетворения претензий относительно того, что они понесли убытки, когда рынок счел заявления Alibaba вводящими в заблуждение и цена акций упала.

Юристы истцов в судебных документах назвали предложенную сделку «исключительным результатом», заявив, что она значительно превысила средний показатель возмещения по групповым искам по ценным бумагам, где потери инвесторов превысили $10 миллиардов.

Максимальная сумма возмещения ущерба, которую инвесторы Alibaba могли бы потенциально потребовать, если бы продолжили судебный процесс, составила $11,63 миллиарда, написали юристы.