За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1690 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 687,6 тысячи военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 25 октября: ВСУ отминусовали 1 690 российских оккупантов
Потери врага
- личного состава — около 687600 (+1690) человек,
- танков — 9109 (+12) ед,
- боевых бронированных машин — 18332 (+45) ед,
- артиллерийских систем — 19782 (+29) ед,
- РСВЗ — 1240 (+2) ед,
- средства ПВО — 984 (+2) ед,
- самолетов — 369(+0) ед,
- вертолетов — 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 17726 (+56),
- крылатые ракеты — 2625 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 27460 (+95) ед,
- специальная техника — 3541 (+6).
Источник: Минфин
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