OpenAI запустит новую ШИ-модель Orion. Она лучше GPT-4 в 100 раз

OpenAI находится в шаге от запуска новой ШИ-модели под названием Orion. Разработчики планируют начать использование продукта внутри компании и партнеров в декабре 2024 года, пишет The Verge.

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По имеющейся информации, на этот раз создатели чат-бота ChatGPT намерены провести постепенное развертывание большой языковой модели (LLM). На начальных этапах Orion будут использовать сотрудники OpenAI и фирмы, заключившие соглашение о сотрудничестве.

Одними из первых новую ШИ-модель увидят инженеры корпорации Microsoft — важного инвестора стартапа. Развертывание на базе облачной платформы Azure должно начаться уже в ноябре 2024 года. При этом в самой компании до сих пор не знают, как именно будет называться новая LLM, утверждают в СМИ. Orion является лишь обозначением проекта на этапе реализации.

Разработчик OpenAI Шон Ралстон ранее заявил, что новая ШИ-модель будет потенциально превосходить GPT-4 в 100 раз.