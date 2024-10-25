Курс валют на вечер 25 октября: гривна подешевела на межбанке

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 3 копейки в покупке и на 4 копейки в продаже. Евро выросло на 12 копеек в покупке и продаже.

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Валюта Открытие 25 октября Закрытие 25 октября Изменения доллар 41,27/41,29 41,30/41,33 3 /4 евро 44,64/44,65 44,76/44,77 12/12

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,15−41,55 грн. Евро покупают за 44,50 грн., а продают за 45,10 грн.

В обменниках доллар торгуется за 41,48−41,53, евро — 45,03−45,16 грн.

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