К закрытию межбанка курс доллара вырос на 3 копейки в покупке и на 4 копейки в продаже. Евро выросло на 12 копеек в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 25 октября: гривна подешевела на межбанке
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Открытие 25 октября
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Закрытие 25 октября
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Изменения
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41,27/41,29
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41,30/41,33
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3 /4
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44,64/44,65
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44,76/44,77
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12/12
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,15−41,55 грн. Евро покупают за 44,50 грн., а продают за 45,10 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,48−41,53, евро — 45,03−45,16 грн.
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Источник: Минфин
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