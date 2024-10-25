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25 октября 2024, 18:23 Читати українською

Аграрии получат еще 150 миллионов компенсации за приобретенную украинскую технику

По программе «Сделано в Украине» почти 150 млн грн компенсации от государства получат агропроизводители, которые приобрели в сентябре 2024 года сельхозтехнику и оборудование украинского производства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

По программе «Сделано в Украине» почти 150 млн грн компенсации от государства получат агропроизводители, которые приобрели в сентябре 2024 года сельхозтехнику и оборудование украинского производства.
Фото: pixabay.com

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«Подписали приказ о направлении почти 150 млн грн в качестве компенсации для аграриев, купивших новую технику и оборудование украинского производства. Таким образом, стимулируем спрос на отечественный продукт. Сейчас в реестре уже 133 производителя и почти 11,8 тысячи единиц техники и оборудования. Мы надеемся, что их будет больше», — отметила первая вице-премьер-министр Украины — министер экономики Украины Юлия Свириденко.

Средства будут направлены в 25 уполномоченных банков по заявкам покупателей, поступивших в сентябре. Наибольшие суммы компенсации получат покупатели техники через ПриватБанк (более 52 млн грн), Сбербанк (31,8 млн грн) и ПроКредит Банк (15 млн грн).

Всего за время существования программы аграриям начислено (включая нынешний приказ) более 395 млн грн:

  • за апрель — 220 тыс. грн;
  • за май — 18,6 млн грн;
  • за июнь — 66,4 млн грн;
  • за июль — 61,5 млн грн;
  • за август — 98,5 млн грн.
  • за сентябрь — 149,98 млн грн.

Участие в программе приняло более 1 700 аграриев, которые приобрели украинскую технику на сумму почти 1,9 млрд грн.

Наибольшее количество заявок на компенсацию за приобретенную с/х технику и оборудование подали в следующих областях:

  • Одесской — 178,
  • Кировоградской — 170,
  • Полтавской — 157,
  • Николаевской — 148,
  • Черкасской — 135,
  • Винницкой — 120.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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