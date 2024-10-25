Украина с начала года выделила на оборону 1,3 триллиона

В январе-сентябре 2024 года из госбюджета на сектор безопасности и обороны направлено 1,3 трлн грн, в том числе в сентябре — 146,9 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«1,3 трлн грн составляют расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны в январе — сентябре 2024 года. Это 57,6% всей суммы расходов общего фонда госбюджета», — говорится в сообщении.

В частности, 146,9 млрд грн использовано из госбюджета на нужды безопасности и обороны в сентябре.

Куда были направлены средства

Средства были направлены на:

денежное довольствие для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских;

приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания;

медицинское обеспечение;

другие расходы по обеспечению деятельности соответствующих органов и формирований.

«Безопасность и оборона остается абсолютным приоритетом и самой большой статьей расходов государственного бюджета», — сообщает Минфин.