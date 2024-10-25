Украина с начала года выделила на оборону 1,3 триллиона

В январе-сентябре 2024 года из госбюджета на сектор безопасности и обороны направлено 1,3 трлн грн, в том числе в сентябре — 146,9 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
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«1,3 трлн грн составляют расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны в январе — сентябре 2024 года. Это 57,6% всей суммы расходов общего фонда госбюджета», — говорится в сообщении.
В частности, 146,9 млрд грн использовано из госбюджета на нужды безопасности и обороны в сентябре.
Куда были направлены средства
Средства были направлены на:
- денежное довольствие для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских;
- приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания;
- медицинское обеспечение;
- другие расходы по обеспечению деятельности соответствующих органов и формирований.
«Безопасность и оборона остается абсолютным приоритетом и самой большой статьей расходов государственного бюджета», — сообщает Минфин.
Источник: Минфин
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