Переселенцы в 9 областях смогут получать субсидию на аренду жилья

Кабинет министров утвердил экспериментальный проект, по которому внутренне перемещенные лица в девяти областях смогут получать субсидию на аренду жилья. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

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Речь идет об аренде жилья в населенных пунктах Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Николаевской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой, Херсонской областей.

«Это будет возможно только для договоров аренды, оформленных и зарегистрированных в специальной базе Пенсионного фонда», — заявил Гончаренко.

Субсидия на аренду жилья не повлияет на возможность получать субсидию на оплату коммунальных услуг.

Норматив арендуемой площади составляет 13,65 кв. м на человека, но не менее 35,22 кв. м на семью.

Также субсидия будет предоставляться, если расходы семьи на аренду превысят 30% совокупного дохода.