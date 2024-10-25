Кабинет министров утвердил экспериментальный проект, по которому внутренне перемещенные лица в девяти областях смогут получать субсидию на аренду жилья. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
Переселенцы в 9 областях смогут получать субсидию на аренду жилья
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Речь идет об аренде жилья в населенных пунктах Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Николаевской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой, Херсонской областей.
«Это будет возможно только для договоров аренды, оформленных и зарегистрированных в специальной базе Пенсионного фонда», — заявил Гончаренко.
Субсидия на аренду жилья не повлияет на возможность получать субсидию на оплату коммунальных услуг.
Норматив арендуемой площади составляет 13,65 кв. м на человека, но не менее 35,22 кв. м на семью.
Также субсидия будет предоставляться, если расходы семьи на аренду превысят 30% совокупного дохода.
Источник: Минфин
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