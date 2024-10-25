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25 октября 2024, 16:56 Читати українською

Переселенцы в 9 областях смогут получать субсидию на аренду жилья

Кабинет министров утвердил экспериментальный проект, по которому внутренне перемещенные лица в девяти областях смогут получать субсидию на аренду жилья. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Кабинет министров утвердил экспериментальный проект, по которому внутренне перемещенные лица в девяти областях смогут получать субсидию на аренду жилья.
Фото: ck-oda.gov.ua

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Речь идет об аренде жилья в населенных пунктах Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Николаевской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой, Херсонской областей.

«Это будет возможно только для договоров аренды, оформленных и зарегистрированных в специальной базе Пенсионного фонда», — заявил Гончаренко.

Субсидия на аренду жилья не повлияет на возможность получать субсидию на оплату коммунальных услуг.

Норматив арендуемой площади составляет 13,65 кв. м на человека, но не менее 35,22 кв. м на семью.

Также субсидия будет предоставляться, если расходы семьи на аренду превысят 30% совокупного дохода.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Serhii Sushchenko
Serhii Sushchenko
25 октября 2024, 17:26
#
Аренда жилья переселенцами в Луганской области серьёзно? Это издевательство или дремучая глупость? Хотелось бы уточнить у горе-депутата и такого же КМ — в каких конкретно населенных пунктах.
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