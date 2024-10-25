Суд окончательно конфисковал имущество российского миллиардера Усманова более чем на 2 миллиарда

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) отклонила апелляционные жалобы и оставила без изменений решение суда первой инстанции о взыскании в доход государства активов российского олигарха Алишера Усманова и его бизнес-партнеров более чем на 2 млрд грн. Соответствующее решение коллегия судей Апелляционной палаты ВАКС приняла 25 октября, сообщается на сайте суда.

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«Таким образом, решение о взыскании в доход государства активов указанных лиц, в частности железорудной продукции и 100% уставного капитала IT-компании, вступило в законную силу и обжалованию не подлежит», — говорится в сообщении.

Напомним

«Минфин» писал, что в сентябре 2024 года ВАКС конфисковал активы российского олигарха Алишера Усманова и его бизнес-партнеров на сумму более 2 млрд грн.

Что было взыскано в доход государства Украины