Как повлияет на инвестирование в землю повышения военного сбора до 5%

Новые правила налогообложения, в частности, повышение военного сбора с 1,5% до 5% с 1 октября 2024 года, вызвали обеспокоенность среди инвесторов. Возникает вопрос, есть ли смысл вкладывать средства в этот актив, если минимальная гарантированная доходность инвесторов по некоторым проектам составляет 6%.

В то же время сегодня на рынке работают крупные игроки, так как «Твоє коло» и Zeminvest, которые помогают украинцам безопасно инвестировать в сельскохозяйственные земли. В «Твоє коло», в частности, недавно объяснили, что доходность 6% рассчитана уже с учетом налогообложения. А вот инвестиционные фонды вообще выиграют, потому что имеют нулевую ставку по налогообложению аренды.

В целом налогообложение для инвесторов составляет:

9% + военный сбор при получении дивидендов от аренды;

18% + военный сбор при продаже земельного участка.

К тому же, если после окончания войны вернутся довоенные налоги, то для инвесторов точно есть смысл вкладывать деньги в земельные участки. Тех, кто планирует вложиться в этот актив, уверяют — чем раньше вы это сделаете, тем больше прибыли сможете получить в будущем с продажи участка, ведь стоимость гектаров стремительно вырастет уже в обозримом будущем.

Также есть возможность инвестировать сразу в группу участков. Такие предложения есть на сервисе Kupy Pai. А еще испытать свои силы могут инвесторы даже с минимальным капиталом. Новый игрок «Ґрунтовно» позволяет инвестировать от 1000 грн.

Для тех, кто колеблется, инвестировать ли в сельскохозяйственные земли в 2025 году, насколько это безопасное и рациональное решение и вообще, что ждет рынок земли уже в ближайшем будущем, стоит посетить конференцию «Жить на проценты», которая состоится 9 ноября в Киеве.

Что готовит конференция «Жить на проценты»?

Среди прочего выступления спикеров будут посвящены темам, которые помогут инвесторам лучше сориентироваться в трендах рынка земли. Эксперты будут говорить о перспективах развития рынка, перспективах повышения стоимости участков сельскохозяйственного назначения в результате спроса на агропродукцию в мире, возможностях для инвесторов в новых агротрендах, таких как органическое земледелие и агрологистика, законодательные изменения и регулирование, а также риски инвестирования в землю.

Среди спикеров будет Александр Черный, соучредитель Zeminvest — первой в Украине компании земельных инвестиций с лучшими условиями и сервисом. К слову, Zeminvest — Генеральний партнер конференции «Жить на проценты». Организаторы искренне благодарны компании за помощь и поддержку в проведении этого важного мероприятия для украинских инвесторов.

Помимо обсуждения инвестирования в землю, участники конференции смогут узнать больше о таких активах, как недвижимость, криптовалюта и фондовый рынок. Этим темам будут посвящены развернутые панельные дискуссии, участие в которых примут эксперты с более чем 15-летним опытом работы в указанных сферах. Спикеры — профессионалы своего дела, которые понимают, как не только выжить, но и продолжить развиваться и накапливать капитал, ведь они прошли через такие испытания, как Глобальный финансовый кризис 2008 года, аннексия Крыма, пандемия коронавируса, полномасштабное вторжение. Даже в критических ситуациях они смогли избрать действенные стратегии и продолжили инвестировать в прибыльные активы.

Среди спикеров — Иван Компан, Финансист, основатель First Kyiv Investment Club, Павел Бойко, Основатель Gonzo invest и управляющий активами, Эрик Найман, Основатель и управляющий партнер инвестиционной компании HUG'S, Ирина Щучко, Эксперт по инвестициям в недвижимость, инвестор, владелец Одессе, Андрей Усенко, СЕО и соучредитель «Твоє коло», совладелец КУА Профит, Владимир Радько, Руководитель проекта KupyPai и другие.

Чтобы узнать все самые действенные способы обезопасить и приумножить средства, поспешите приобрести билеты на конференцию «Жить на проценты» по ссылке. Поспешите приобщиться к живым дискуссиям, новым знакомствам и действительно экспертному контенту на главной конференции года для инвесторов!