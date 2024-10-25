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25 октября 2024, 11:01 Читати українською

Акции Tesla подскочили на 22% после того, как Илон Маск спрогнозировал рост продаж в 2025 году

Акции Tesla продемонстрировали наибольший однодневный прирост с 2013 года после того, как крупнейший в мире производитель электромобилей сообщил о квартальной прибыли, которая превысила ожидания и спрогнозировала «небольшой рост» поставок электрокаров в этом году и большой скачок в 2025 году. Об этом сообщает Financial Times.

Акции Tesla продемонстрировали наибольший однодневный прирост с 2013 года после того, как крупнейший в мире производитель электромобилей сообщил о квартальной прибыли, которая превысила ожидания и спрогнозировала «небольшой рост» поставок электрокаров в этом году и большой скачок в 2025 году.
Фото: pixabay.com

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Маск в среду спрогнозировал, что продажи электромобилей могут возрасти на 20−30% в следующем году благодаря сокращению расходов, что позволит снизить цены на имеющиеся автомобили, что в свою очередь подтолкнет спрос.

Он также упомянул усовершенствование технологии автономного вождения и новые продукты, включая автономный «Cybercab», представленный в начале этого месяца. Маск также сказал, что более низкие процентные ставки уменьшают ежемесячные финансовые платежи, и это оказывает существенное влияние на спрос.

Рост акций

В четверг акции Tesla выросли на 21,9%, прибавив к рыночной стоимости более $150 млрд. Это может немного дать облегчение инвесторам, учитывая, что стоимость акций компании вдвое меньше своего пика в ноябре 2021 года, хотя Tesla все еще остается самым дорогим мировым автопроизводителем с оценкой более $800 млрд.

Доходы

Скорректированная чистая прибыль компании за третий квартал выросла на 8% по сравнению с прошлым годом до $2,5 млрд, превысив ожидания в $2,1 млрд, согласно заявлению базирующейся в Техасе компании.

Доход вырос на 8% до $25,2 млрд, несколько превысив среднюю оценку аналитиков в $25,4 млрд.

Прибыль была обусловлена 2-процентным увеличением дохода от продажи транспортных средств, составляющим четыре пятых дохода Tesla, а также 52-процентным скачком в бизнесе по производству и хранению энергии и 29-процентным увеличением в отделе услуг, в который входит сеть зарядных станций. .

Операционные расходы упали на 6% до $2,3 млрд после сокращения десятой части рабочей силы, примерно 14 000 рабочих мест, в начале этого года.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Klimo
Klimo
25 октября 2024, 11:20
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…или не будет)
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