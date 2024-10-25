НБУ аннулировал лицензии шести финансовым компаниям и двум ломбардам

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

25 октября 2024, 9:02 Читати українською

НБУ аннулировал лицензии шести финансовым компаниям и двум ломбардам

Национальный банк Украины аннулировал лицензии шести финансовым компаниям и двум ломбардам в связи с невыполнением решения НБУ. Еще к одной компании применена мера воздействия посредством требования о принятии мер, направленных на устранение (исправление) выявленного при надзоре нарушения. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк Украины аннулировал лицензии шести финансовым компаниям и двум ломбардам в связи с невыполнением решения НБУ.
Фото: НБУ

Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Аннулирование лицензий

Аннулированы лицензии на деятельность финансовой компании с правом осуществления деятельности по предоставлению финансовых услуг:

  • ООО «Финансовая Компания «Инновация» — предоставление средств и банковских металлов в кредит, факторинг;
  • ООО «Финансовая Компания «Мадрид» — предоставление средств и банковских металлов в кредит, факторинг;
  • ООО «Финансовая Компания «Черный Лебедь» — предоставление средств и банковских металлов в кредит, факторинг, финансовый лизинг;
  • ООО «Финансовая Компания «Каррон» — предоставление средств и банковских металлов в кредит, факторинг, финансовый лизинг.
  • ООО «Транс-Лизинг-Компани» — финансовый лизинг;
  • ООО «Гоу Кэш» — предоставление средств и банковских металлов в кредит;
  • ПО «Эконом Ломбард» Добродькин О. М. и Компания» — предоставление средств и банковских металлов в кредит в виде ломбардных кредитов;
  • ПО «Ломбард Копейка» ООО «Укр.Концепт-Кар» и ЧП «ИД» — предоставление средств и банковских металлов в кредит в виде ломбардных кредитов.

В Нацбанке напомнили, что 5 августа и 12 августа 2024 года ООО «Финансовая Компания «Мадрид», ООО «Финансовая Компания «Черный Лебедь», ООО «Финансовая Компания «Каррон», ООО «транс-лизинг-компани», ПО «Эконом» Ломбард «Добродькин О. М. и Компания», ПО «Ломбард Копейка» ООО «Укр.Концепт-Кар» и ЧП «ИД» были применены меры воздействия в виде требования о принятии мер, направленных на устранение (исправление) выявленных во время надзора нарушений и приведение деятельности в соответствие с требованиями законодательства Украины.

Меры влияния применены в связи с непредставлением НБУ отчета о предоставлении уверенности относительно годовых отчетных данных (данных отчетности) за 2023 год.

23 сентября 2024 года к ООО «Транс-Лизинг-Компани» и ООО «Гоу Кэш» были применены меры воздействия в виде требования о принятии мер, направленных на устранение (исправление) выявленных при надзоре нарушений и приведение деятельности в соответствие с требованиями законодательства Украины.

Меры влияния применены в связи с непредставлением Национального банка отчетности за первый квартал 2024 года, за второй квартал 2024 года, за первое полугодие 2024 года. Нарушения не были устранены.

Требования о принятии мер

Национальный банк применил к ООО «Финансовая Компания «Юниос» меру влияния в виде требования о принятии мер, направленных на устранение (исправление) выявленного при надзоре нарушения и приведение ее деятельности в соответствие с требованиями законодательства Украины.

Указанное небанковское финансовое учреждение не предоставило в Национальный банк информацию / объяснения / копии документов по требованию регулятора.

Учреждение обязано принять меры по устранению (исправлению) выявленного при надзоре нарушения и привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства Украины до 7 ноября 2024 года.

Отмечается, что решения о применении мер влияния к указанным учреждениям приняты Комитетом по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 24 октября 2024 года по результатам безвыездного надзора за деятельностью по предоставлению финансовых и/или сопроводительных услуг и вступают в силу с 25 октября 2024 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами