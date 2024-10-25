НБУ аннулировал лицензии шести финансовым компаниям и двум ломбардам

Национальный банк Украины аннулировал лицензии шести финансовым компаниям и двум ломбардам в связи с невыполнением решения НБУ . Еще к одной компании применена мера воздействия посредством требования о принятии мер, направленных на устранение (исправление) выявленного при надзоре нарушения. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Аннулирование лицензий

Аннулированы лицензии на деятельность финансовой компании с правом осуществления деятельности по предоставлению финансовых услуг:

ООО «Финансовая Компания «Инновация» — предоставление средств и банковских металлов в кредит, факторинг;

ООО «Финансовая Компания «Мадрид» — предоставление средств и банковских металлов в кредит, факторинг;

ООО «Финансовая Компания «Черный Лебедь» — предоставление средств и банковских металлов в кредит, факторинг, финансовый лизинг;

ООО «Финансовая Компания «Каррон» — предоставление средств и банковских металлов в кредит, факторинг, финансовый лизинг.

ООО «Транс-Лизинг-Компани» — финансовый лизинг;

ООО «Гоу Кэш» — предоставление средств и банковских металлов в кредит;

ПО «Эконом Ломбард» Добродькин О. М. и Компания» — предоставление средств и банковских металлов в кредит в виде ломбардных кредитов;

и Компания» — предоставление средств и банковских металлов в кредит в виде ломбардных кредитов; ПО «Ломбард Копейка» ООО «Укр.Концепт-Кар» и ЧП «ИД» — предоставление средств и банковских металлов в кредит в виде ломбардных кредитов.

В Нацбанке напомнили, что 5 августа и 12 августа 2024 года ООО «Финансовая Компания «Мадрид», ООО «Финансовая Компания «Черный Лебедь», ООО «Финансовая Компания «Каррон», ООО «транс-лизинг-компани», ПО «Эконом» Ломбард « Добродькин О. М. и Компания», ПО «Ломбард Копейка» ООО «Укр.Концепт-Кар» и ЧП «ИД» были применены меры воздействия в виде требования о принятии мер, направленных на устранение (исправление) выявленных во время надзора нарушений и приведение деятельности в соответствие с требованиями законодательства Украины.

Меры влияния применены в связи с непредставлением НБУ отчета о предоставлении уверенности относительно годовых отчетных данных (данных отчетности) за 2023 год.

23 сентября 2024 года к ООО «Транс-Лизинг-Компани» и ООО «Гоу Кэш» были применены меры воздействия в виде требования о принятии мер, направленных на устранение (исправление) выявленных при надзоре нарушений и приведение деятельности в соответствие с требованиями законодательства Украины.

Меры влияния применены в связи с непредставлением Национального банка отчетности за первый квартал 2024 года, за второй квартал 2024 года, за первое полугодие 2024 года. Нарушения не были устранены.

Требования о принятии мер

Национальный банк применил к ООО «Финансовая Компания «Юниос» меру влияния в виде требования о принятии мер, направленных на устранение (исправление) выявленного при надзоре нарушения и приведение ее деятельности в соответствие с требованиями законодательства Украины.

Указанное небанковское финансовое учреждение не предоставило в Национальный банк информацию / объяснения / копии документов по требованию регулятора.

Учреждение обязано принять меры по устранению (исправлению) выявленного при надзоре нарушения и привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства Украины до 7 ноября 2024 года.

Отмечается, что решения о применении мер влияния к указанным учреждениям приняты Комитетом по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 24 октября 2024 года по результатам безвыездного надзора за деятельностью по предоставлению финансовых и/или сопроводительных услуг и вступают в силу с 25 октября 2024 года.