За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 630 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения утраты россиян составляют около 685 910 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 24 октября: 1 630 российских оккупантов, 7 танков и 73 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 685910 (+1630) человек,
- танков — 9097 (+7) ед,
- боевых бронированных машин — 18287 (+33) ед,
- артиллерийских систем — 19753 (+34) ед,
- РСЗО — 1238 (+2) ед,
- средства ПВО — 982 (+1) ед,
- самолетов — 369(+0) ед,
- вертолетов — 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 17670 (+73),
- крылатые ракеты — 2625 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 27365 (+79) ед,
- специальная техника — 3535 (+22).
Источник: Минфин
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