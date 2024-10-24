С 1 октября в кассах Национального банка, расположенных в городе Киеве, можно приобрести инвестиционные монеты. Эти кассы покупают инвестиционные монеты у населения и принимают поврежденные для оценки. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
НБУ расширяет сеть по покупке инвестиционных монет у населения и приему поврежденных для оценки
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Такие операции можно совершить по адресу: г. Киев, Контрактовая площадь, 2а.
Начиная с 1 ноября с инвестиционными монетами начнут работать и кассы НБУ в регионах. Но они будут осуществлять исключительно операции по покупке инвестиционных монет у населения и приемку поврежденных для оценки.
Такие услуги будут предоставляться по адресам:
- г. Львов, ул. Коперника, дом. 4;
- г. Одесса, ул. Ришельевская, дом. 8;
- г. Харьков, пл. Театральная, дом. 1;
- г. Днепр, ул. Воскресенская, дом. 13.
График работы
Все кассы (в Киеве и регионах) будут работать по единому графику:
- понедельник — четверг: с 09:30 до 17:00;
- пятница: с 09:30 до 15:45;
- каждый последний рабочий день месяца: с 09:30 до 15:45;
- суббота — воскресенье: нерабочие дни.
Отмечается, что во время объявления воздушной тревоги кассы НБУ не будут работать, посетителям нужно будет покинуть помещение банка и направляться в ближайшее укрытие.
Посмотреть перечень инвестиционных монет и узнать их стоимость можно на сайте НБУ по этой ссылке.
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