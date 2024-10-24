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24 октября 2024, 18:27 Читати українською

НБУ расширяет сеть по покупке инвестиционных монет у населения и приему поврежденных для оценки

С 1 октября в кассах Национального банка, расположенных в городе Киеве, можно приобрести инвестиционные монеты. Эти кассы покупают инвестиционные монеты у населения и принимают поврежденные для оценки. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

С 1 октября в кассах Национального банка, расположенных в городе Киеве, можно приобрести инвестиционные монеты.
Фото: НБУ

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Такие операции можно совершить по адресу: г. Киев, Контрактовая площадь, 2а.

Начиная с 1 ноября с инвестиционными монетами начнут работать и кассы НБУ в регионах. Но они будут осуществлять исключительно операции по покупке инвестиционных монет у населения и приемку поврежденных для оценки.

Такие услуги будут предоставляться по адресам:

  • г. Львов, ул. Коперника, дом. 4;
  • г. Одесса, ул. Ришельевская, дом. 8;
  • г. Харьков, пл. Театральная, дом. 1;
  • г. Днепр, ул. Воскресенская, дом. 13.

График работы

Все кассы (в Киеве и регионах) будут работать по единому графику:

  • понедельник — четверг: с 09:30 до 17:00;
  • пятница: с 09:30 до 15:45;
  • каждый последний рабочий день месяца: с 09:30 до 15:45;
  • суббота — воскресенье: нерабочие дни.

Отмечается, что во время объявления воздушной тревоги кассы НБУ не будут работать, посетителям нужно будет покинуть помещение банка и направляться в ближайшее укрытие.

Посмотреть перечень инвестиционных монет и узнать их стоимость можно на сайте НБУ по этой ссылке.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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