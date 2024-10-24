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24 октября 2024, 19:04 Читати українською

В прошлом году доходы половины крупнейших ИТ-компаний в Украине снизились

В 2023 году топ-30 ИТ-компаний в Украине получили $2,5 млрд дохода и уплатили в госбюджет $53 млн налога на прибыль. Общий доход компаний рейтинга снизился на 6% по сравнению с 2022 годом. Об этом свидетельствуют данные исследования Офиса эффективного регулирования BRDO.

В 2023 году топ-30 ИТ-компаний в Украине получили $2,5 млрд дохода и уплатили в госбюджет $53 млн налога на прибыль.
Фото: pixabay.com

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Причины уменьшения доходов

Отмечается, что среди причин уменьшения доходов ИТ-компаний в Украине падение спроса на ИТ-услуги, открытие офисов и выезд ИТ-специалистов за границу и перераспределение бизнеса группы компаний между несколькими юридическими лицами.

При этом у 15 из 30 крупнейших ИТ-компаний доходы в Украине в 2023 году оказались меньше, чем в 2022 году.

Крупнейшие по доходам компании

Пятерку крупнейших по доходу сервисных компаний возглавили EPAM Systems, GlobalLogic, EPAM Digital, Luxoft и Intellias, а из продуктовых — Fintech band, Playtika, Playtech, Prom и UPC.

Высокую чистую прибыль демонстрируют Fintech band, EPAM Systems и GlobalLogic, генерируя 47% чистой прибыли Топ-30.

В 2023 году ИТ-компании рейтинга уплатили $53 млн налога на прибыль в бюджет, что на 12,5% меньше по сравнению с 2022 годом. Половину суммы уплаченного налога на прибыль рейтинговых компаний обеспечили Fintech band и EPAM Systems.

Пять из Топ-30 компаний стали плательщиками налога на выведенный капитал (ННПК) — одним из преимуществ Действие, что позволило им существенно уменьшить налоговую нагрузку на бизнес. Крупнейшим плательщиком ННПК стала GlobalLogic, уплатив $350 тыс. налога в 2023 году против $9 млн налога на прибыль в 2022 году.

Украинский рынок ИТ продолжает применять ФЛП-модель сотрудничества со специалистами, однако в 2023 году штатный наем Топ-30 компаний вырос на 24% — до 10,5 тыс. работников.

Некоторые компании создали дополнительные юридические лица, чтобы воспользоваться всеми преимуществами резидентства в Действие. В частности, и в вопросе налогообложения штатных работников. Так, в прошлом году EPAM Digital увеличила штат на 2,5 тыс. человек, а Softserve Technologies — на 1,2 тыс. человек. Относительно доходов на одного ИТ-специалиста, абсолютным лидером является разработчик видеоигр Playtika с показателем в $6,9 тыс. в месяц.

В рейтинг Топ-30 в 2023 году вошли новые компании, такие как Modus X — in-house разработчик группы SCM, системный интегратор Seeton Group, Favbet Tech и ряд компаний группы Softserve.

В то же время покинули список Топ-30 компания Metinvest Digital (группа SCM), украинское подразделение Snap Inc., Visa, сервисная компания Star и разработчики видеоигр Wargaming и Ubisoft.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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