Торік доходи половини найбільших ІТ-компаній в Україні зменшились

У 2023 році топ-30 ІТ-компаній в Україні отримали $2,5 млрд доходу та сплатили до держбюджету $53 млн податку на прибуток. Загальний дохід компаній рейтингу знизився на 6% порівняно з 2022 роком. Про це свідчать дані дослідження Офісу ефективного регулювання BRDO.

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Причини зменшення доходів

Ззаначається, що серед причин зменшення доходів ІТ-компаній в Україні є падіння попиту на ІТ-послуги, відкриття офісів і виїзд ІТ-фахівців за кордон та перерозподіл бізнесу групи компаній між кількома юридичними особами.

При цьому у 15 із 30 найбільших ІТ-компаній доходи в Україні у 2023 році виявилися меншими, ніж у 2022 році.

Найбільші за доходами компанії

П’ятірку найбільших за доходом сервісних компаній очолили EPAM Systems, GlobalLogic, EPAM Digital, Luxoft та Intellias, а з продуктових — Fintech band, Playtika, Playtech, Prom та UPC.

Найвищий чистий прибуток демонструють Fintech band, EPAM Systems і GlobalLogic, генеруючи 47% чистого прибутку Топ-30.

У 2023 році ІТ-компанії рейтингу сплатили $53 млн податку на прибуток до бюджету, що на 12,5% менше порівняно з 2022 роком. Половину суми сплаченого податку на прибуток компаній рейтингу забезпечили Fintech band та EPAM Systems.

П’ять з Топ-30 компаній стали платниками податку на виведений капітал (ПНВК) — однією з переваг Дія.City, що дозволило їм суттєво зменшити податкове навантаження на бізнес. Найбільшим платником ПНВК стала GlobalLogic, сплативши $350 тис. податку у 2023 році проти $9 млн податку на прибуток у 2022 році.

Український ринок ІТ продовжує застосовувати ФОП-модель співпраці зі спеціалістами, проте у 2023 році штатний найм Топ-30 компаній зріс на 24% — до 10,5 тис. працівників.

Деякі компанії створили додаткові юридичні особи, щоб скористатися всіма перевагами резидентства в Дія.City, зокрема, і у питанні оподаткування штатних працівників. Так, у минулому році EPAM Digital збільшила штат на 2,5 тис. осіб, а Softserve Technologies — на 1,2 тис. осіб. Щодо доходів на одного ІТ-фахівця, то абсолютним лідером є розробник відеоігор Playtika з показником у $6,9 тис. на місяць.

До рейтингу Топ-30 у 2023 році увійшли нові компанії такі, як Modus X — розробник групи SCM, системний інтегратор Seeton Group, Favbet Tech та ряд компаній групи Softserve.

В той же час покинули список Топ-30 компанія Metinvest Digital (група SCM), український підрозділ Snap Inc.,Visa, сервісна компанія Star і розробники відеоігор Wargaming та Ubisoft.