Американцы больше доверяют Трампу, чем Харрис, в экономических вопросах — Financial Times

Дональд Трамп опередил Камалу Харрис как кандидата в президенты США, которому американцы больше доверяют в вопросах экономику. Об этом свидетельствуют результаты нового опроса Financial Times.

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По данным ежемесячного опроса, 44% зарегистрированных избирателей больше доверяют Трампу в управлении экономикой против 43% за Харрис.

Результаты, полученные менее чем за две недели до президентских выборов, стали первым случаем, когда Трамп опередил Харрис по этому вопросу.

Опрос также показал, что Трамп имеет большее преимущество среди избирателей по вопросу о том, какой кандидат оставит их в лучшем финансовом положении. Так 45% выбрали бывшего президента-республиканца — это на 5 пунктов больше, чем в прошлом месяце — по сравнению с 37% у Харрис, вице-президента-демократа.

Результаты свидетельствуют, что экономическая программа Харрис потеряла импульс на последнем этапе все более напряженной гонки с Трампом. Трекер опросов FT показывает, что кандидаты находятся практически на равных в ключевых штатах, которые решат результаты выборов.

Нежелание избирателей отдать должное Харрис и президенту Джо Байдену за сильный экономический рост и низкий уровень безработицы стало постоянной тенденцией в опросах первого исследования в ноябре 2023 года.

Харрис ненадолго опередила Трампа по экономическим вопросам после того, как заменила Байдена в избирательном списке демократов этим летом, но это преимущество исчезло.

Менее чем через две недели до дня выборов, которые пройдут 5 ноября, опрос подчеркивает серьезную проблему для Харрис.

Опрос постоянно показывал, что избиратели считают экономические вопросы, такие как рабочие места и стоимость жизни самым важным вопросом в выборе своего президента.

Хотя у Харрис лучшие результаты в экономических вопросах, чем Байден, когда он был кандидатом от демократов, партия все еще испытывает трудности с убеждением избирателей, что они являются надежными руководителями экономики.

Отвечая на вопрос, было ли им лучше в финансовом плане при президентстве Трампа или Байдена, 51% ответили, что им было «намного» или «несколько» лучше правления республиканцев. Лишь 28% сказали, что им было лучше Байдена.

Избиратели все еще жалуются на высокую стоимость жизни, вызванную всплеском инфляции в 2022 году, что привело к высоким ценам и продолжает оказывать сильное влияние на настроения потребителей.

Более трех четвертей избирателей указали на повышение цен как один из крупнейших источников финансового стресса, и эта цифра оставалась неизменной в течение 12 месяцев после начала опроса.

Трамп настаивал на том, что снизит расходы на жизнь, снизив цены на энергоносители и налоги.

Харрис, часто описывающая свой опыт роста в семье «среднего класса» или семьи со средним доходом, предложила «экономику возможностей», сосредоточенную на малообеспеченных семьях, которая включала бы федеральное подавление повышения цен и субсидий для тех, кто впервые покупает жилье и малого бизнеса.

Опрос показал, что часть сообщения Харрис на эту тему находит отклик у избирателей: 49% респондентов считают, что она лучше представляет интересы среднего класса, в то время как 37% считают, что их интересы лучше представляет Трамп.

Избиратели также считают, что Харрис лучше отстаивает интересы малого бизнеса, рабочих и членов профсоюзов.

Трамп, пообещавший еще больше снизить ставку корпоративного налога с 21% до 15%, считался лучшим представителем интересов крупных корпораций и богатых людей.

Но республиканец также сделал протекционизм центральным элементом своей экономической деятельности, пообещав ввести высокие пошлины на все, от автомобилей до потребительских товаров, произведенных за границей.