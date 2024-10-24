К закрытию межбанка курс доллара вырос на 1 копейку в покупке и не изменился в продаже. Евро подорожал на 9 копеек в покупке и на 8 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 24 октября: на межбанке евро подорожал на 9 копеек
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Открытие 24 октября
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Закрытие 24 октября
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Изменения
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41,26/41,29
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41,27/41,29
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1/0
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44,49/44,51
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44,58/44,59
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9/8
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,10−41,55 грн. Евро покупают за 44,50 грн, а продают за 45,10 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,47−41,50, евро — 44,91−45,05 грн.
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Источник: Минфин
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