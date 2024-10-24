Доход Саудовской Аравии от экспорта нефти упал до минимума за последние три года

Доход Саудовской Аравии от экспорта нефти упал до самого низкого уровня за более трех лет, поскольку медленный рост спроса давит на цены на нефть. Об этом сообщает Bloomberg.

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Согласно данным государственного статистического агентства, доход от продаж сырой нефти и продуктов нефтепереработки в августе 2024 года снизился до $17,4 млрд, что на 6% меньше, чем в предыдущем месяце. Это самый низкий уровень месячного дохода с июня 2021 года.

Рост экономики Саудовской Аравии все еще в значительной степени зависит от доходов от нефти, тем более что сейчас страна приступила к реализации амбициозного плана по расширению своих технологий, туризма и промышленности.

Масштабные инвестиции, необходимые для реализации плана наследного принца Мухаммеда бин Салмана по трансформации экономики, возлагаются на доходы от нефти для финансирования инициатив, направленных на уменьшение зависимости от доходов от углеводородов.

Эти усилия были затруднены падением цен на нефть и снижением производства. Глобальная эталонная нефть Brent в этом году упала примерно на 1% и торгуется около $75 за баррель.

Рост потребления нефти был медленным, особенно в Китае, одном из важнейших импортных рынков, в то время как новые предложения из таких стран, как США, являющиеся сейчас крупнейшим в мире производителем, опережают рост спроса и давят на цены.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и его союзники ограничивают добычу, чтобы поддержать рынок. Это ограничивает количество сырой нефти, которую Саудовская Аравия, лидер альянса, может продавать.

Более широкая группа ОПЕК+, в которую входят такие производители, как россия, планирует частично снять некоторые из этих ограничений в декабре, хотя оставляет возможность сохранить их, если это потребуется, чтобы избежать избытка предложения.