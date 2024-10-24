ЕС планирует поднять пошлины на сельскохозяйственные и продовольственные товары из россии и беларуси — Bloomberg

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

24 октября 2024, 14:31 Читати українською

ЕС планирует поднять пошлины на сельскохозяйственные и продовольственные товары из россии и беларуси — Bloomberg

Европейский Союз обсуждает вопросы повышения пошлин на дополнительные сельскохозяйственные и продовольственные товары, а также удобрения из россии и Беларуси. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Европейский Союз обсуждает вопросы повышения пошлин на дополнительные сельскохозяйственные и продовольственные товары, а также удобрения из россии и Беларуси.
Фото: pixabay.com

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Несколько государств-членов ЕС, стремящихся ограничить доходы Москвы, призывают блок ввести налоги на импорт сельскохозяйственной продукции и рыбы из россии и беларуси в ЕС, в дополнение к высшим пошлинам на зерновые продукты, установленные в начале этого года.

Остальные призвали к осторожности, попросив сначала оценить влияние любых мер на европейский импорт и цены на продовольствие, сообщили анонимные источники Bloomberg.

Отмечается, что торговые мероприятия не всегда требуют поддержки всех государств-членов в отличие от санкций. ЕС все еще анализирует, на какие товары он может прицелиться. Любые шаги по удобрениям, вероятно, будут приветствоваться европейской промышленностью питательных веществ для растениеводства, которая лоббирует усиление защиты.

Однако сроки любых новых пошлин непонятны, учитывая юридические и политические препятствия, сказал один из источников.

Россия является крупнейшим в мире экспортером удобрений с долей рынка 18%. Хотя отрасль не попала под санкции, она была вынуждена сократить экспорт из-за полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году из-за проблем с логистикой и платежами. По данным Российской ассоциации производителей удобрений, экспорт с тех пор возобновился и в этом году ожидается достижение рекордного уровня 2021 года.

Читайте также: ЕС продлил индивидуальные санкции против россии

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство составили около 2% валового внутреннего продукта россии в первом полугодии этого года.

Новый пакет санкций

Отдельно, по словам источников, идет работа над новым пакетом санкций. Но широкомасштабные меры, возможно, придется отложить до завершения председательства Венгрии в ЕС из-за того, что Будапешт блокирует большинство действий, связанных с россией. С нового года председательство переходит в Польшу.

Несколько правительств ЕС на этой неделе обратились в исполнительный орган блока с просьбой рассмотреть тем более узкий набор ограничений, например, включить в список больше судов, нарушающих санкции, транспортирующие российскую нефть, и использовать новый режим ЕС для определения лиц, распространяющих дезинформацию.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Я_ __
Я_ __
24 октября 2024, 15:22
#
«Кілька держав-членів ЄС, які прагнуть обмежити доходи москви»

Обмежити доходи оркам можна було б якби повністю припинили США та ЄС торгувати взагалі всім з мордором, особливо нафтою і газом, але тут навіть Україна на жаль, в обличчі нашого недолугого керівництва, сприяє заробіткам мордору, тому війна і не закінчується, бо мордору грошики приносять США, ЄС та транзит нашими землями росіянського газу та нафти.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами