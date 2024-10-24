ЕС планирует поднять пошлины на сельскохозяйственные и продовольственные товары из россии и беларуси — Bloomberg

Европейский Союз обсуждает вопросы повышения пошлин на дополнительные сельскохозяйственные и продовольственные товары, а также удобрения из россии и Беларуси. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

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Несколько государств-членов ЕС, стремящихся ограничить доходы Москвы, призывают блок ввести налоги на импорт сельскохозяйственной продукции и рыбы из россии и беларуси в ЕС, в дополнение к высшим пошлинам на зерновые продукты, установленные в начале этого года.

Остальные призвали к осторожности, попросив сначала оценить влияние любых мер на европейский импорт и цены на продовольствие, сообщили анонимные источники Bloomberg.

Отмечается, что торговые мероприятия не всегда требуют поддержки всех государств-членов в отличие от санкций. ЕС все еще анализирует, на какие товары он может прицелиться. Любые шаги по удобрениям, вероятно, будут приветствоваться европейской промышленностью питательных веществ для растениеводства, которая лоббирует усиление защиты.

Однако сроки любых новых пошлин непонятны, учитывая юридические и политические препятствия, сказал один из источников.

Россия является крупнейшим в мире экспортером удобрений с долей рынка 18%. Хотя отрасль не попала под санкции, она была вынуждена сократить экспорт из-за полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году из-за проблем с логистикой и платежами. По данным Российской ассоциации производителей удобрений, экспорт с тех пор возобновился и в этом году ожидается достижение рекордного уровня 2021 года.

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Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство составили около 2% валового внутреннего продукта россии в первом полугодии этого года.

Новый пакет санкций

Отдельно, по словам источников, идет работа над новым пакетом санкций. Но широкомасштабные меры, возможно, придется отложить до завершения председательства Венгрии в ЕС из-за того, что Будапешт блокирует большинство действий, связанных с россией. С нового года председательство переходит в Польшу.

Несколько правительств ЕС на этой неделе обратились в исполнительный орган блока с просьбой рассмотреть тем более узкий набор ограничений, например, включить в список больше судов, нарушающих санкции, транспортирующие российскую нефть, и использовать новый режим ЕС для определения лиц, распространяющих дезинформацию.