Для реализации недавно утвержденного Национального плана по энергетике и климату и обеспечению «зеленого перехода» экономики Украине в ближайшие 10 лет понадобится 140 млрд евро. Об этом заявил первый заместитель министра экономики Алексей Соболев, передает Укринформ.
Чтобы воплотить Нацплан по энергетике и климату, Украине нужно 140 миллиардов евро — Минэкономики
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Он напомнил, что Национальный план по энергетике и климату до 2030 года предусматривает более 100 разных политик, воплощение которых координирует Минэкономики.
При этом уже сейчас одним из условий получения средств от международных партнеров — в частности, в рамках программы Ukraine Facility — является соответствие проектов, претендующих на финансирование, положением Нацплана.
Сейчас идет первый раунд сбора предложений по разным программам финансирования почти на 9 млрд евро.
«Наша задача — чтобы эти деньги как можно скорее оказались в Украине, в руках украинского бизнеса, который будет на них что-то строить. Как следствие — будет расти наш ВВП, будут увеличиваться зарплаты украинцев и вся страна будет богатеть», — пояснил Соболев во время панельной дискуссии «Вступление Украины в ЕС — что нужно для экономического роста на основе устойчивого развития» в рамках 4-го Международного форума устойчивого развития-2024.
Что касается самого Национального плана, то для его выполнения в течение следующих 10 лет Украина, по словам чиновника, потребует 140 млрд евро.
«Сейчас эта сумма кажется астрономической. И понятно, что такие средства не появятся, если не работать над их получением, над формированием коалиции стран, которым небезразлично, готовы помогать нам в воплощении плана. Действует группа высокого уровня с участием государств Большой семерки и ряда международных финансовых организаций, в рамках которой работаем над тем, чтобы национальные правительства нарабатывали в своих странах механизмы присоединения к такому финансированию», — рассказал первый заместитель главы Минэкономики.
В качестве примера он привел подготовку исторического соглашения с Великобританией с фокусом на «зеленый переход». Задача — иметь такие же договоренности и с правительствами других государств-партнеров.
«Стремимся создать коалицию стран, которые профинансируют значительную часть „зеленого перехода“ украинской экономики. Таким образом украинский бизнес сможет планировать свою деятельность. И регуляторная среда, которую мы перестраиваем, будет полезна, ведь будет профинансирована. Те, кто будет соответствовать этим регуляторным нормам, смогут строить что-нибудь новое. Следовательно, у нас будет система, которая сама себя будет поддерживать», — подытожил Соболев.
Комментарии - 2
Ну, все ясно, короче кажучи це буде типове відмивання бабла через знайомі раніше або завчасно відкриті компанії одноденки, котрі «чарівним» чином виграватимуть всі тендери :)
Я би на цьому вже речення і закінчив