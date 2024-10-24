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24 октября 2024, 14:08 Читати українською

Чтобы воплотить Нацплан по энергетике и климату, Украине нужно 140 миллиардов евро — Минэкономики

Для реализации недавно утвержденного Национального плана по энергетике и климату и обеспечению «зеленого перехода» экономики Украине в ближайшие 10 лет понадобится 140 млрд евро. Об этом заявил первый заместитель министра экономики Алексей Соболев, передает Укринформ.

Для реализации недавно утвержденного Национального плана по энергетике и климату и обеспечению «зеленого перехода» экономики Украине в ближайшие 10 лет понадобится 140 млрд евро.
Фото: pixabay.com

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Он напомнил, что Национальный план по энергетике и климату до 2030 года предусматривает более 100 разных политик, воплощение которых координирует Минэкономики.

При этом уже сейчас одним из условий получения средств от международных партнеров — в частности, в рамках программы Ukraine Facility — является соответствие проектов, претендующих на финансирование, положением Нацплана.

Сейчас идет первый раунд сбора предложений по разным программам финансирования почти на 9 млрд евро.

«Наша задача — чтобы эти деньги как можно скорее оказались в Украине, в руках украинского бизнеса, который будет на них что-то строить. Как следствие — будет расти наш ВВП, будут увеличиваться зарплаты украинцев и вся страна будет богатеть», — пояснил Соболев во время панельной дискуссии «Вступление Украины в ЕС — что нужно для экономического роста на основе устойчивого развития» в рамках 4-го Международного форума устойчивого развития-2024.

Что касается самого Национального плана, то для его выполнения в течение следующих 10 лет Украина, по словам чиновника, потребует 140 млрд евро.

«Сейчас эта сумма кажется астрономической. И понятно, что такие средства не появятся, если не работать над их получением, над формированием коалиции стран, которым небезразлично, готовы помогать нам в воплощении плана. Действует группа высокого уровня с участием государств Большой семерки и ряда международных финансовых организаций, в рамках которой работаем над тем, чтобы национальные правительства нарабатывали в своих странах механизмы присоединения к такому финансированию», — рассказал первый заместитель главы Минэкономики.

В качестве примера он привел подготовку исторического соглашения с Великобританией с фокусом на «зеленый переход». Задача — иметь такие же договоренности и с правительствами других государств-партнеров.

«Стремимся создать коалицию стран, которые профинансируют значительную часть „зеленого перехода“ украинской экономики. Таким образом украинский бизнес сможет планировать свою деятельность. И регуляторная среда, которую мы перестраиваем, будет полезна, ведь будет профинансирована. Те, кто будет соответствовать этим регуляторным нормам, смогут строить что-нибудь новое. Следовательно, у нас будет система, которая сама себя будет поддерживать», — подытожил Соболев.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+45
Я_ __
Я_ __
24 октября 2024, 14:11
#
«Наше завдання — щоб ці гроші якомога швидше опинилися в Україні, в руках українського бізнесу, який на них щось будуватиме.»

Ну, все ясно, короче кажучи це буде типове відмивання бабла через знайомі раніше або завчасно відкриті компанії одноденки, котрі «чарівним» чином виграватимуть всі тендери :)
+
+15
nitrolog
nitrolog
24 октября 2024, 14:27
#
«Наше завдання — щоб ці гроші якомога швидше опинилися в Україні».

Я би на цьому вже речення і закінчив
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