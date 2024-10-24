Чтобы воплотить Нацплан по энергетике и климату, Украине нужно 140 миллиардов евро — Минэкономики

Для реализации недавно утвержденного Национального плана по энергетике и климату и обеспечению «зеленого перехода» экономики Украине в ближайшие 10 лет понадобится 140 млрд евро . Об этом заявил первый заместитель министра экономики Алексей Соболев, передает Укринформ.

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Он напомнил, что Национальный план по энергетике и климату до 2030 года предусматривает более 100 разных политик, воплощение которых координирует Минэкономики.

При этом уже сейчас одним из условий получения средств от международных партнеров — в частности, в рамках программы Ukraine Facility — является соответствие проектов, претендующих на финансирование, положением Нацплана.

Сейчас идет первый раунд сбора предложений по разным программам финансирования почти на 9 млрд евро.

«Наша задача — чтобы эти деньги как можно скорее оказались в Украине, в руках украинского бизнеса, который будет на них что-то строить. Как следствие — будет расти наш ВВП, будут увеличиваться зарплаты украинцев и вся страна будет богатеть», — пояснил Соболев во время панельной дискуссии «Вступление Украины в ЕС — что нужно для экономического роста на основе устойчивого развития» в рамках 4-го Международного форума устойчивого развития-2024.

Что касается самого Национального плана, то для его выполнения в течение следующих 10 лет Украина, по словам чиновника, потребует 140 млрд евро.

«Сейчас эта сумма кажется астрономической. И понятно, что такие средства не появятся, если не работать над их получением, над формированием коалиции стран, которым небезразлично, готовы помогать нам в воплощении плана. Действует группа высокого уровня с участием государств Большой семерки и ряда международных финансовых организаций, в рамках которой работаем над тем, чтобы национальные правительства нарабатывали в своих странах механизмы присоединения к такому финансированию», — рассказал первый заместитель главы Минэкономики.

В качестве примера он привел подготовку исторического соглашения с Великобританией с фокусом на «зеленый переход». Задача — иметь такие же договоренности и с правительствами других государств-партнеров.

«Стремимся создать коалицию стран, которые профинансируют значительную часть „зеленого перехода“ украинской экономики. Таким образом украинский бизнес сможет планировать свою деятельность. И регуляторная среда, которую мы перестраиваем, будет полезна, ведь будет профинансирована. Те, кто будет соответствовать этим регуляторным нормам, смогут строить что-нибудь новое. Следовательно, у нас будет система, которая сама себя будет поддерживать», — подытожил Соболев.