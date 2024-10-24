За два года малая приватизация пополнила бюджет Украины почти на 9,6 миллиарда гривен

Общий экономический эффект от малой приватизации государственного имущества за два года составил 9,58 млрд гривен. Об этом сообщило Министерство экономики Украины.

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Наполнение бюджета

За два года по восстановлению малой приватизации Фонд государственного имущества Украины провел 839 успешных онлайн-аукционов в системе Прозорро.Продажи. Это обеспечило 6,65 млрд грн прямых поступлений в государственный бюджет.

С учетом уплаченного НДС в 1,2 млрд грн и обязательств новых собственников по погашению долгов приватизированных предприятий на сумму 1,73 млрд грн, общий экономический эффект от малой приватизации государственного имущества достиг 9,58 млрд грн.

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«Восстановление приватизации во время полномасштабной войны — важный шаг, который уже приносит результаты. Продажа 99 имущественных комплексов госпредприятий принесла почти 4 миллиарда гривен», — отметила министр экономики Юлия Свириденко.

За два года в аукционах приняли участие 2857 уникальных участников, при этом средняя конкуренция составила 4,73 участника на лот. Стартовая цена объектов в ходе торгов росла в среднем в 2,53 раза.

Более половины всех поступлений от приватизации — 3,79 млрд грн — принесла реализация имущественных комплексов государственных предприятий. Новые владельцы получили разные объекты: от промышленной недвижимости и складов до гостиниц и транспортных средств.