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24 октября 2024, 13:05 Читати українською

Укрпочта выпустила лимитированный почтовый набор в честь спецподразделения «KRAKEN» (фото)

Укрпочта представила лимитированный почтовый набор, посвященный спецподразделению ГУР М О Украины «KRAKEN». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Укрпочта представила лимитированный почтовый набор, посвященный спецподразделению ГУР М О Украины «KRAKEN».
Фото: Укрпочта

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Лимитированный набор выпущен в рамках проекта «Собственная марка», включает номерной марковый лист из 9 марок и художественный конверт со спецпогашением.

Тираж почтового выпуска ограничен лишь 972 экземпляра, что символизирует количество дней широкомасштабной войны на момент выпуска.

Дизайн марочного листа с девятью марками, художественного конверта и штемпеля спецпогашения разработан спецподразделением KRAKEN.

На почтовых марках изображен спецназ подразделения «KRAKEN» и один из символов несокрушимого Харькова — беседка-фонтан Зеркальная струя.

Где купить

23 октября новинка появилась на postmark.ukrposhta.ua и в киевском филателистическом магазине на улице Крещатик, 22.

О «KRAKEN»

Подразделение активных действий Главного управления разведки Министерства обороны Украины «KRAKEN», сформированное 24 февраля 2022 года ветеранами полка «АЗОВ», офицерами разведки, футбольными фанатами и добровольцами в Харькове, стало одним из самых известных подразделений, борющихся на фронте против российской агрессии.

Подразделение успешно уволило не один населенный пункт, в частности Балаклею и Купянск, и отличилось проведением сложных военных операций. KRAKEN не только освобождает украинские земли — он ломает враждебные планы и уничтожает врагов так, как мифическое чудовище уничтожало свои жертвы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

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0
Я_ __
Я_ __
24 октября 2024, 13:18
#
Офігенно, залишилося написати скільки коштів було витрачено на розробку дизайну та виготовлення, бо знаючи тенденції українських монополістів — там має бути оверпрайс в бюджеті цього проекту :)
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