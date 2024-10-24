Укрпочта представила лимитированный почтовый набор, посвященный спецподразделению ГУР
Укрпочта выпустила лимитированный почтовый набор в честь спецподразделения «KRAKEN» (фото)
Укрпочта представила лимитированный почтовый набор, посвященный спецподразделению ГУР
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Лимитированный набор выпущен в рамках проекта «Собственная марка», включает номерной марковый лист из 9 марок и художественный конверт со спецпогашением.
Тираж почтового выпуска ограничен лишь 972 экземпляра, что символизирует количество дней широкомасштабной войны на момент выпуска.
Дизайн марочного листа с девятью марками, художественного конверта и штемпеля спецпогашения разработан спецподразделением KRAKEN.
На почтовых марках изображен спецназ подразделения «KRAKEN» и один из символов несокрушимого Харькова — беседка-фонтан Зеркальная струя.
Где купить
23 октября новинка появилась на postmark.ukrposhta.ua и в киевском филателистическом магазине на улице Крещатик, 22.
О «KRAKEN»
Подразделение активных действий Главного управления разведки Министерства обороны Украины «KRAKEN», сформированное 24 февраля 2022 года ветеранами полка «АЗОВ», офицерами разведки, футбольными фанатами и добровольцами в Харькове, стало одним из самых известных подразделений, борющихся на фронте против российской агрессии.
Подразделение успешно уволило не один населенный пункт, в частности Балаклею и Купянск, и отличилось проведением сложных военных операций. KRAKEN не только освобождает украинские земли — он ломает враждебные планы и уничтожает врагов так, как мифическое чудовище уничтожало свои жертвы.
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