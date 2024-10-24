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24 октября 2024, 12:06 Читати українською

Враг продолжает атаковать энергетику: Обесточивание потребителей было в шести областях

За минувшие сутки, 23 октября, из-за обстрелов и боевых действий были обесточены потребители в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

За минувшие сутки, 23 октября, из-за обстрелов и боевых действий были обесточены потребители в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.
Фото: pixabay.com

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В Запорожской области при атаке БПЛА по территории подстанции обесточивалось оборудование и бытовые потребители. Питание восстановлено по резервной схеме.

В Полтавской области во время воздушной тревоги обесточивались подстанции и бытовые потребители. Питание восстановлено по резервной схеме.

В Сумской области в результате обстрела подстанции возникло возгорание, при этом обесточивались подстанции и бытовые потребители. Пожар ликвидирован, питание возобновлено.

В Черкасской области выключалась воздушная линия. Во время осмотра были обнаружены повреждения линии и БПЛА на земле. Потребители не обесточивались.

Всего за прошедшие сутки энергетики возобновили питание для 16 121 потребителя, обесточенных в результате боевых действий и технологических нарушений.

По состоянию на утро 24 октября остаются частично или полностью обесточены из-за боевых действий и технарушений 532 населенных пункта.

Импорт электроэнергии

На сегодня прогнозируется импорт электроэнергии из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы общим объемом 6900 МВт*ч и мощностью 1287 МВт.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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