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24 октября 2024, 11:47 Читати українською

Объем наличных денег в Украине сократился более чем на 4 миллиарда (инфографика)

На 1 октября в наличном обороте Украины находилось 796,5 млрд грн, что на 32,1 млрд грн или на 4,2% больше, чем в начале 2024 года. В то же время, это на 4,4 млрд грн или 0,5% меньше, чем по итогам второго квартала этого года (на 1 июля — 800,9 млрд грн). Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

На 1 октября в наличном обороте Украины находилось 796,5 млрд грн, что на 32,1 млрд грн или на 4,2% больше, чем в начале 2024 года.
Фото: НБУ

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Сокращение объема наличных регулятор объясняет сезонными факторами.

Подробности

В наличном обороте находятся 2,6 млрд банкнот на общую сумму 788,7 млрд грн, а также 14,8 млрд монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 7,6 млрд грн.

На одного жителя Украины 1 октября этого года приходилось: 63 банкноты и 184 платежных разменных и оборотных монет (на 1 января 2024 года — 66 и 177 соответственно).

Больше всего в обращении находилось банкнот номиналом 500 грн, монет — номиналом 10 коп. (27,3% и 27,9% от общего количества в обращении соответственно). Меньше всего в наличном обращении банкнот номиналом 50 грн, а монет — номиналом 10 грн (4,5% и 1,7% от общего количества в обращении соответственно).

«Динамика объемов банкнот и монет в обращении свидетельствует, что наибольший темп прироста с начала 2024 приходился на банкноты номиналом 1 000 грн и монеты номиналом 10 грн. Их количество в обращении выросло на 33% и 24% соответственно по сравнению с началом этого года», — отметили в НБУ.

Регулятор также добавил, что больше уменьшилось в обращении количество банкнот номиналом 200 грн. Их на 17,6% меньше, чем в начале 2024 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
Я_ __
Я_ __
24 октября 2024, 11:55
#
Всі ці «зменшення» готівки можуть чудово бути пов`язаними з тим, що люди відкладають готівку, та з тим, скільки хабарів зберігають в себе казнокради, тобто депутати, ось в обігу і зменшується ця кількість готівки, а деякі «унікуми» на фоні цього вважають, що ми тепер можемо бути як Швеція, аля перша в світі «cash-less» країна, де готівки майже немає))0)
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