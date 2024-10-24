Объем наличных денег в Украине сократился более чем на 4 миллиарда (инфографика)

На 1 октября в наличном обороте Украины находилось 796,5 млрд грн, что на 32,1 млрд грн или на 4,2% больше, чем в начале 2024 года. В то же время, это на 4,4 млрд грн или 0,5% меньше, чем по итогам второго квартала этого года (на 1 июля — 800,9 млрд грн). Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Сокращение объема наличных регулятор объясняет сезонными факторами.

Подробности

В наличном обороте находятся 2,6 млрд банкнот на общую сумму 788,7 млрд грн, а также 14,8 млрд монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 7,6 млрд грн.

На одного жителя Украины 1 октября этого года приходилось: 63 банкноты и 184 платежных разменных и оборотных монет (на 1 января 2024 года — 66 и 177 соответственно).

Больше всего в обращении находилось банкнот номиналом 500 грн, монет — номиналом 10 коп. (27,3% и 27,9% от общего количества в обращении соответственно). Меньше всего в наличном обращении банкнот номиналом 50 грн, а монет — номиналом 10 грн (4,5% и 1,7% от общего количества в обращении соответственно).

«Динамика объемов банкнот и монет в обращении свидетельствует, что наибольший темп прироста с начала 2024 приходился на банкноты номиналом 1 000 грн и монеты номиналом 10 грн. Их количество в обращении выросло на 33% и 24% соответственно по сравнению с началом этого года», — отметили в НБУ.

Регулятор также добавил, что больше уменьшилось в обращении количество банкнот номиналом 200 грн. Их на 17,6% меньше, чем в начале 2024 года.