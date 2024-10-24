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24 октября 2024, 11:24 Читати українською

Citibank закрыл счета CEO Ripple, количество биткоин-китов достигло максимума с 2021 года: что нового

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Сложность майнинга биткоина обновила исторический максимум

22 октября 2024 года сложность майнинга биткоина обновила исторический максимум и достигла отметки в 95,67 T. С последней даты изменения показатель вырос на 3,94%, по данным CloverPool.

Текущий средний хешрейт в сети биткоина также обновил ATH и составляет 747,11 EH/s.

В The Block отметили, что сложность майнинга биткоинов не выражается в конкретных единицах. Это относительная мера того, насколько сложно получить новый блок по сравнению с самым простым, который когда-либо мог быть. Сложность автоматически корректируется каждые 2016 блоков — примерно через две недели.

Чем выше сложность, тем больше вычислительной мощности и энергии требуется майнеру для поиска правильного хеша для следующего блока. Если показатель увеличился, это может свидетельствовать о том, что активность среди майнеров растет и наоборот.

Повышение этого показателя приближает дату халвинга первой криптовалюты, который в последний раз состоялся 20 апреля 2024 года.

Следующий перерасчет состоится ориентировочно 5 ноября. Прогноз — рост показателя на 0,82%, согласно CloverPool.

Citibank закрыл банковские счета главы Ripple из-за его работы в криптоиндустрии

Генеральный директор компании Ripple Labs Брэд Гарлингхаус заявил, что Citibank закрыл его банковские счета и отказал в обслуживании. Причиной, по словам предпринимателя, явилась его работа в криптовалютном секторе.

По словам главы Ripple, он в течение 25 лет являлся клиентом Citibank. Однако в какой-то момент с ним связались представители банка и заявили, что закрывают его счет.

«Они сказали, что у меня есть пять дней, чтобы перевести свои деньги. На самом деле они были очень честны. Они заявили: «Послушайте, вы заметная личность в криптовалюте, а наличие таких людей и банкинг в криптоиндустрии означают более пристальное внимание со стороны федеральных регуляторов», — сказал Гарлингхаус.

Он утверждает, что это не единственный банк, разорвавший с ним отношения из-за его сферы деятельности. По мнению предпринимателя, подобные действия являются своего рода давлением со стороны властей США. С этим «прессингом» сталкиваются многие видные люди в криптоиндустрии, уверен глава Ripple.

Продолжая тему политического давления, Гарлингхаус назвал главу Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслера главарем «правления террора». Он обвинил агентство, представителей Министерства финансов и Управления контролера денежного обращения США во враждебном отношении к отрасли.

В то же время предприниматель уверен, что грядущие президентские выборы улучшат ситуацию для индустрии. Кто бы ни победил в гонке за кресло главы США, следующая администрация Белого дома будет более благосклонна к цифровым активам, сказал Гарлингхаус.

К тому же бизнесмен высказал мнение, согласно которому создание биржевого фонда (ETF) на базе криптоактива XRP (XRP) неизбежно. Какие-либо сроки по появлению на рынке нового класса активов он называть не стал.

В Нигерии сняли все обвинения с топ-менеджера Binance

Власти Нигерии сняли все обвинения в отмывании денег с топ-менеджера криптовалютной биржи Binance Тиграна Гамбаряна. Об этом сообщает Premium Times со ссылкой на адвоката, представляющего Комиссию по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC).

В заявлении говорится, что слушания провели на два дня раньше запланированной даты, чтобы максимально избежать внимания общественности. В ходе объявления о снятии обвинений адвокат EFCC заявил, что Гамбарян был только сотрудником компании Binance, за деятельность которой его преследовали.

Адвокат самого Гамбаряна согласился с обвинением, заявив, что его клиент не участвовал в принятии более широких финансовых решений компании.

Напомним, Тиграна Гамбаряна и Binance обвиняли в отмывании денег и валютных спекуляциях на сумму до $34,4 млн. Несколько раз суд отклонял ходатайство об освобождении обвиняемого под залог.

Количество биткоин-китов достигло максимума с января 2021 года.

23 октября 2024 года количество биткоин-китов (адреса с балансом более 1 000 BTC) достигло отметки в 1680 году, это новый максимум с января 2021 года. Об этом свидетельствуют данные Glassnode.

В CoinDesk отметили, что рост числа крупных владельцев первой криптовалюты и спрос на спотовые биткоин-ETF свидетельствует о растущей уверенности инвесторов в перспективах цены актива.

Эксперты аналитической компании CryptoQuant заявили о возобновлении активности в розничной торговле за последние четыре месяца.

«За последние 30 дней спрос в розничной торговле вырос примерно на 13%, что свидетельствует о сценарии, который наблюдался только в марте, когда мы были близки к последнему историческому максимуму», — заявили эксперты.

Кроме того, они отметили, что фундаментальные показатели в сети биткоина сейчас похожи на наблюдавшиеся в предыдущие периоды роста. По словам аналитиков, даже если фаза коррекции произойдет в ближайшее время, существует большая вероятность появления положительной тенденции.

Также в CryptoQuant добавили, что первая криптовалюта становится все более привлекательной инвестицией для так называемых Smart Money кошельков.

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Источник: Минфин
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