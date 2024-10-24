Курс валют на 24 октября: евро в банках потерял 15 копеек

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках по покупке потерял 1 копейку, а в продаже не изменился. Евро не изменилось в покупке и продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,10−41,55 грн. Евро покупают за 44,50 грн., а продают за 45,12 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,46−41,51, евро — 44,90−45,10 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,26−41,29 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 44,49−44,51 грн/евро.

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