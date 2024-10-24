За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1240 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения утраты россиян составляют около 684 280 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 23 октября: ВСУ отминусовали 1 240 российских оккупантов
Потери врага
- личного состава — около 684280 (+1240) человек,
- танков — 9090 (+2) ед,
- боевых бронированных машин — 18254 (+25) ед,
- артиллерийских систем — 19719 (+45) ед,
- РСЗО — 1236 (+2) ед,
- средства ПВО — 981 (+0) ед,
- самолетов — 369(+0) ед,
- вертолетов — 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 17597 (+108),
- крылатые ракеты — 2625 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 27286 (+69) ед,
- специальная техника — 3513 (+4)
Источник: Минфин
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