Chery Holding Group готовится выйти на фондовую биржу в Гонконге. Компания является одним из последних китайских автопроизводителей, которые еще не провели IPO. Для этого процесса привлекают несколько банков, пишет Bloomberg.
Chery готовится к IPO в Гонконге
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Chery Automobile Co. может выйти на рынок Гонконга уже в следующем году. Компания может быть оценена в 100 миллиардов юаней ($14 миллиардов) во время IPO.
Активность на рынке Гонконга оживляется после того, как стимулирующие обещания Китая повысили цену акций. С начала сентября листинги собрали более $6 миллиардов, что больше, чем за весь прошлый год.
Ранее группа рассматривала IPO для автопроизводителя в материковом Китае.
Chery Auto является одним из самых крупных китайских экспортеров автомобилей. Это ключевой актив для Chery Group, также занимающейся финансовыми услугами и недвижимостью.
Источник: Минфин
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