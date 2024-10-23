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23 октября 2024, 14:54 Читати українською

В третьем квартале ВВП Украины вырос на 2,1% — ИЭД

В Украине реальный ВВП вырос на 2,1% к предыдущему году в третьем квартале 2024 года. Это медленнее, чем во втором квартале, когда, по данным Госстата, ВВП вырос на 3,7% дпр. Об этом сообщает Институт экономических исследований и политических консультаций (ИЭД).

В Украине реальный ВВП вырос на 2,1% к предыдущему году в третьем квартале 2024 года.

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Также по оценке ИЭД в сентябре ВВП вырос на 4,0% дпр после снижения в августе на 2,1% дпр. В июле валовая добавленная стоимость (ВДВ) в сельском хозяйстве стремительно выросла, в августе произошло резкое снижение ВДВ, а в сентябре сельское хозяйство снова выросло из-за более благоприятных погодных условий, чем год назад.

«Такие перепады в росте ВВП объясняются отличиями в динамике уборки урожая ранних культур в 2024 году», — объясняет эксперт ИЭД Александра Бетлий.

По данным Минагрополитики урожай, собранный в сентябре этого года, был существенно выше, чем в сентябре 2023 года, когда дожди задерживали сбор урожая. Сельхозпроизводители собрали почти в пять раз больше кукурузы и значительно увеличили сбор масличных.

В целом, по оперативным данным масличных и зерновых в сентябре собрали ориентировочно 17,4 млн т, что по нашим расчетам на 76% выше показателей сентября 2023 года.

Ситуация в животноводстве не изменилась и в среднем сектор сохранил небольшой рост.

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В результате по оценке ИЭД реальная валовая добавленная стоимость (ВДС) в агросекторе выросла на 24% дпр. При этом, в третьем квартале реальная ВДВ увеличилась более чем на 9% дпр. В то же время мы ожидаем падения в четвертом квартале.

Ситуация в других секторах не изменилась. Надежная поставка электроэнергии из-за отсутствия плановых отключений способствовала работе перерабатывающей промышленности. В частности, это касается развития МСП, прежде всего, из-за высокой стоимости электроэнергии с генераторов по сравнению с другими затратами этих предприятий.

«При этом, происходили аварийные отключения в результате российских обстрелов, что касалось прежде крупных предприятий в частности Днепропетровской области. Спрос на продукцию большинства отраслей оставался неизменным», — отметили в ИЭД.

По опросу ИЭД, все более важным препятствием для работы бизнеса всех отраслей становится нехватка рабочей силы. В целом, по оценке ИЭД реальная ВДС в перерабатывающей промышленности выросла на 6,0% дпр в сентябре и 4,8% дпр в третьем квартале.

В то же время, российские обстрелы и приближение фронта к Покровску негативно влияли на показатели добывающей промышленности, реальная валовая добавленная стоимость которой по оценке выросла всего на 0,4% дпр.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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