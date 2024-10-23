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23 октября 2024, 11:43 Читати українською

Экспорт украинской агропродукции существенно вырос по сравнению с прошлым годом

В первые девять месяцев 2024 года объемы экспорта агропродукции Украины выросли более чем на четверть, а именно на 9,9 млн тонн. Их стоимость выросла на $1,4 млрд. Об этом говорится в сообщении Государственной таможни.

В первые девять месяцев 2024 года объемы экспорта агропродукции Украины выросли более чем на четверть, а именно на 9,9 млн тонн.
Фото: depositphotos

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Рост экспорта

В целом за 3 квартала 2024 года Украина экспортировала 48,9 млн тонн агропродукции на $10,5 млрд.

Основной причиной такого роста явилось восстановление морского сообщения. Благодаря этому по состоянию на сегодняшний день 89% от общего объема экспорта агропродукции было осуществлено морским видом транспорта.

На суше экспортеры предпочитают железнодорожный транспорт, только 2% перемещается автомобильным транспортом.

Ключевой группой экспортируемых агротоваров остаются зерновые культуры — за 9 месяцев экспортировали 42,3 млн тонн на сумму $7,1 млрд. Другой существенной составляющей экспорта агропродукции являются семена и плоды масличных растений — 5 млн тонн, стоимостью $2,2 млрд.

Импорт товаров

Ситуация с импортом имеет несколько иные особенности. В частности, 80% всей импортированной агропродукции попало в Украину автотранспортом, около 18% — морем и почти 2% — железной дорогой.

В основном, это связано с импортом из стран Европы, в отличие от экспорта, где товары поставляются по всему миру.

В общей сложности в нашу страну импортировали 978,8 тыс. тонн агропродукции на сумму $1,7 млрд. Почти половину всего импорта составляют съедобные плоды и орехи — 468 тыс. тонн, стоимостью $563,8 млн.

Кроме них, значительными по количеству ввезенных агропродуктов являются овощи — 194,2 тыс. тонн ($246,6 млн), а по стоимости — семена масличных растений на $346,5 млн (50,2 тыс. тонн).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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