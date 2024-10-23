За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1460 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 683040 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 22 октября: 1460 российских оккупантов, 9 танков и 85 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 683040 (+1460) человек,
- танков — 9088 (+9) ед,
- боевых бронированных машин — 18229 (+30) ед,
- артиллерийских систем — 19674 (+51) ед,
- РСЗО — 1234 (+0) ед,
- средства ПВО — 981 (+0) ед,
- самолетов — 369(+0) ед,
- вертолетов — 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 17489 (+85),
- крылатые ракеты — 2625 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 27217 (+106) ед,
- специальная техника — 3509 (+10)
Источник: Минфин
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