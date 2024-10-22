Официальный курс на 22 октября: НБУ понизил курс гривны на пять копеек

Национальный банк Украины установил на 22 октября 2024 официальный курс гривны на уровне 41,2833 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ понизил курс гривны на 5 копеек.

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Валютный рынок

Нацбанк на 22 октября установил официальный курс гривны по евро на уровне 44,81 грн (на 21 октября курс был установлен на уровне 44,72 грн). Европейская валюта подорожала на 9 копеек.

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