К закрытию межбанка курс доллара упал на 13 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже. Евро упало на 22 копейки в покупке и на 18 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 22 октября: евро и доллар подешевели на межбанке
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Открытие 22 октября
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Закрытие 22 октября
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Изменения
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41,34/41,36
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41,21/41,26
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13 /10
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44,76/44,76
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44,54/44,58
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22/18
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,15−41,60 грн. Евро покупают за 44,77 грн., а продают за 45,29 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,48−41,54, евро — 45,15−44,30 грн.
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Источник: Минфин
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