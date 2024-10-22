Укрэнерго ожидает увеличения мощности для импорта электроэнергии на следующей неделе

НЭК «Укрэнерго» ожидает решения сети системных операторов континентальной Европы ENTSO-E по увеличению мощности межгосударственного пересечения для импорта электроэнергии, что на сегодняшний день составляет 1,7 ГВт, уже на следующей неделе. Об этом заявил и. о. главы правления Укрэнерго Алексей Брехт, сообщает Интерфакс-Украина.

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«Завершаются окончательные согласования и расчеты, и на следующей неделе у нас действительно будет соответствующее увеличение», — сказал он, выступая на отраслевом событии Energy Day-2024 от Европейской Бизнес Ассоциации.

Брехт также отметил, что позиция европейских коллег состоит в том, чтобы после принятия этого решения продолжить работу по дальнейшему наращиванию соответствующей способности.

«И глава ENTSO-E, и глава наблюдательного совета сети на прошлой неделе ассамблеи четко поддержали усилия Украины по увеличению возможностей для импорта, а также выразили надежду, что ни один участник системы передачи не решится даже подумать о том, чтобы не поддержать Украину. Это вообще табу», — рассказал Брехт.

Напомним

В сентябре 2024 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время часа вопросов правительству в Верховной Раде, что Украина ведет диалог с европейскими партнерами по расширению импорта электроэнергии с 1,7 до 2,2 ГВт.