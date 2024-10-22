Правительство одобрило распоряжение президента Владимира Зеленского, что позволит привлечь от Европейского инвестиционного банка более 17 млн. евро по проекту развития городского транспорта Украины. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Правительство привлечет более 17 миллионов евро от ЕИБ для развития городского транспорта Украины
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«Одобряем проект распоряжения президента, что позволит привлечь от Европейского инвестиционного банка более 17 млн. евро по проекту развития городского транспорта Украины», — отметил глава правительства.
По его словам, средства пойдут общинам на финансирование выплат по обновлению коммунальных автопарков.
Источник: Минфин
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