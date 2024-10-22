Правительство привлечет более 17 миллионов евро от ЕИБ для развития городского транспорта Украины

Правительство одобрило распоряжение президента Владимира Зеленского, что позволит привлечь от Европейского инвестиционного банка более 17 млн. евро по проекту развития городского транспорта Украины. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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«Одобряем проект распоряжения президента, что позволит привлечь от Европейского инвестиционного банка более 17 млн. евро по проекту развития городского транспорта Украины», — отметил глава правительства.

По его словам, средства пойдут общинам на финансирование выплат по обновлению коммунальных автопарков.