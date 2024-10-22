Зеленский подписал закон о превентивной реструктуризации долгов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства, приближающий украинское законодательство к европейским стандартам. Об этом сообщил заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

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«Подписан закон № 10143 — усовершенствование процедуры банкротства и приближение ее к европейским стандартам. В том числе внедрение превентивной реструктуризации», — написал Железняк в Telegram.

Закон внедряет механизм превентивной реструктуризации, что позволит бизнесу, оказавшемуся в затруднительном финансовом положении, избежать банкротства.

Процедура предусматривает комплекс управленческих, финансовых, правовых и технических мер по предотвращению неплатежеспособности предприятия.

Ключевым преимуществом нового механизма является его эффективность — процедура длится не более 6 месяцев и значительно меньше, чем досудебная санация или банкротство.

Принятие закона было одним из требований Ukraine Facility Plan и приближает украинское законодательство к стандартам ЕС через имплементацию Директивы Европейского парламента и Совета Европейского Союза 2019/1023.